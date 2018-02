27 февраля 2018 г. Джеймс Марсон | The Wall Street Journal Власти замалчивают гибель бывшего российского спецназовца в Сирии Корреспондент The Wall Street Journal Джеймс Марсон побывал в Асбесте, где пообщался с близкими Игоря Косотурова - погибшего в Сирии сотрудника частной военной компании. Весть о смерти Косотурова дошла до города окольным путем. "Не было официального уведомления, не было благодарностей от признательной страны. Вместо этого было сообщение от товарища по оружию, переданное через бойцов на Украине", - рассказывает журналист. По словам друзей Косотурова, он был в Сирии в составе частной военной компании, известной как группа Вагнера. По данным двух российских чиновников и одного бывшего сотрудника, группу туда отправил Евгений Пригожин, близкий соратник Владимира Путина, отмечается в статье. Неясный статус подобных подразделений позволяет российскому правительству в определенной мере отрицать вмешательство за рубежом. Критики Кремля заявляют, что подобные группы также призваны предотвратить общественное недовольство из-за гибели солдат. "Власти просто умывают руки по отношению к ним", - сказал друг Косотурова. В конце 1990-х - начале 2000-х Косотуров был солдатом спецназа в Чечне. "Обосновавшись в Асбесте, Косотуров зарабатывал деньги как мог. Он продавал подержанные машины, которые перегонял сюда с тихоокеанского побережья, руководил фирмой по ремонту квартир и открыл кафе и маленький продуктовый магазин", - пишет The Wall Street Journal. В последнее время его компании начали испытывать трудности. В 2015 году Косотуров отправился на восток Украины, чтобы передать продукты и медикаменты, и остался воевать. По словам некоторых друзей, он хотел заработать, другие указывают на чувство долга и товарищества, которое он ощущал на армейской службе. "Во время разведывательной миссии на Украине Косотурову при взрыве оторвало шрапнелью часть бедра. Но он восстановился достаточно хорошо, чтобы быть вместе со своим подразделением, когда в прошлом году оно отправилось в Сирию, где военные подрядчики за месяц могут заработать столько, сколько в Асбесте многие зарабатывают за восемь месяцев", - говорится в статье. "Он всегда говорил: "Моя семья ни в чем не должна нуждаться", - вспоминает его знакомая Надежда Остапчук. "Подразделению Косотурова было поручено охранять нефтеперерабатывающий завод в восточной провинции Дейр-эз-Зор. Затем, по словам человека, знакомого с этой операцией, 7 февраля оно в составе колонны отправилось захватывать другой нефтеперерабатывающий завод и было уничтожено американским авиаударом", - передает издание. МИД России, не вдаваясь в подробности, высказал предположение, что погибнуть могли пятеро россиян. "До Асбеста через бойцов на востоке Украины дошло известие о том, что при авиаударе в Сирии погибли около 30 человек. Впоследствии помогавший собирать останки человек, описывая сцену одному из бывших товарищей Косотурова, употребил ругательство и слова "куски мяса". Контрактник рассказал бывшему сослуживцу Косотурова, что погибших может быть намного больше", - сообщает The Wall Street Journal. Друзьям и семье Косотурова не удалось узнать, где находится его тело. "Если хотят полностью все замолчать, тело могут не привезти", - сказал изданию один из его друзей. Источник: The Wall Street Journal