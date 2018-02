27 февраля 2018 г. Лоуренс Норман, Томас Гроув | The Wall Street Journal Министр Лавров: Россия не готова проводить в жизнь перемирие в Сирии "Россия заявила в понедельник, что она не готова проводить в жизнь перемирие в Сирии, поддержанное Совбезом ООН, несмотря на то, что европейские и американские чиновники потребовали немедленного прекращения боевых действий", - передает The Wall Street Journal. На телевизионной пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что быстрого окончания атак в Восточной Гуте вблизи Дамаска и в провинции Идлиб не последует, поскольку Москва поддерживает бомбардировки сирийских правительственных войск в этих регионах, добавив, что все стороны должны договориться о том, как проводить в жизнь перемирие так, чтобы оно "было полным и всеобъемлющим по всей территории Сирии". "Боевые действия вновь вызвали международные разногласия всего через два дня после того, как Совбез единогласно согласился с текстом (резолюции. - Прим. ред.) о прекращении огня, принятой из-за ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Восточной Гуте", - напоминает издание. Общенациональное перемирие, которое должно было продлиться 30 дней, делает исключение для борьбы против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"* и "Аль-Каиды"*. Россия распространила это исключение на борьбу Дамаска с "Ахрар аш-Шамом"* и "Джейш аль-Исламом"*, связав их с "Ан-Нусрой"*. Перемирие "никоим образом не касается тех акций, которые проводит сирийское правительство при поддержке Российской Федерации против террористических группировок (...) и тех, кто с ними сотрудничает", заявил Лавров в понедельник. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Джебхат ан-Нусра", "Аль-Каида", "Ахрар аш-Шам" и "Джейш аль-Ислам" - террористические организации, запрещенные в РФ. Источник: The Wall Street Journal