Коррупция в "Газпроме" - это угроза безопасности Европы

"Тот, кто работает на Западе с "Газпромом", должен быть настороже, - считает журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггманн. - Ведь концерн, как показал недавний скандал, является одним из наиболее коррумпированных предприятий России".

Коррупционный скандал с участием сенатора Рауфа Арашукова и его отца, "некоронованного газового короля Кавказа", Рауля Арашукова, "в очередной раз показал, насколько сильно "Газпром" все еще разворовывается кликами и кланами и как попираются интересы акционеров. В то время как сторонники "Газпрома" в офисах западных компаний называют транзитную страну Украину коррумпированной, они закрывают глаза на процветающие в "Газпроме" коррупцию и менталитет наживы", указывает журналист.

"В этом заключается настоящая угроза безопасности", ведь "Газпром", очевидно, превращается в газовую артерию Европы, отмечает Брюггманн.

По мнению экспертов, "Газпром", совместно с "Роснефтью" и РЖД, также преимущественно находящимися под государственным контролем, является "самым коррумпированным предприятием" страны. "Тот, кто на Западе работает с ними, должен быть настороже", - уверен автор.

То, что увольнение топ-менеджеров Александра Медведева и Валерия Голубева представляет собой решительные меры против коррупции, сомнительно. Ведь в их лице, отмечает Handelsblatt, уходят "всего лишь два соперника близкого друга Путина Миллера".