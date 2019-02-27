Северная Корея - США: Акт II ядерных переговоров

"Во Вьетнаме Ким Чен Ын и Дональд Трамп надеются конкретизировать свое сингапурское соглашение о денуклеаризации Северной Кореи", - пишет спецкор Le Figaro в Ханое Себастьен Фалетти.

"Спустя восемь месяцев после исторического рукопожатия с президентом США в Сингапуре наследник единственной коммунистической династии на планете может наслаждаться своим проездом сквозь густую вьетнамскую толпу", - пишет Le Figaro.

"Я восхищаюсь им, потому что он молодой человек моего возраста, и ему удается оказывать влияние на весь мир", - поясняет 32-летний Нгуен Ван Сюань.

"Ким, изгнанный из международного сообщества за свои изолированные действия на ядерном поприще вплоть до 2017 года, в среду и четверг проведет вторую встречу с глазу на глаз с самым влиятельным человеком планеты, удовлетворив свои амбиции по возвращению на авансцену и ослабив тиски санкций, которые душат его уязвимую экономику", - отмечает журналист.

"Мы влюбились друг в друга!" - провозгласил Трамп перед своими сторонникамb осенью. После того, как 12 июня в Сингапуре были устранены препятствия, теперь, после восьми месяцев застоя в решении ядерной проблемы, этим двум хищникам из международных джунглей предстоит трудная задача перейти от слов к делу ", - указывает автор статьи.

"Сингапурская декларация - это скелет, теперь речь идет о том, чтобы нарастить на него плоть", - считает Мейсон Ричи, профессор Университета иностранных языков Ханкук в Сеуле.

"Нет никаких признаков того, что Северная Корея прекратила производство ядерного оружия", - подчеркивает Го Мён Хён, эксперт Института политических исследований Асана, аналитического центра в Сеуле.

"Несмотря на зияющий разрыв между двумя противниками, по поводу саммита в Ханое набирает силу осторожный оптимизм, подогреваемый интенсивными закулисными переговорами", - пишет Le Figaro.

"Этот саммит подготовлен лучше, чем сингапурский. Оба лидера по внутренним причинам заинтересованы в продолжении дипломатического процесса, поэтому они будут избегать самых сложных вопросов. Однако они не могут вернуться к себе домой с пустыми руками", - резюмирует Мейсон Ричи, предвидя хотя бы минимальный успех.

"Находящийся под давлением со стороны демократического Конгресса Трамп, настигнутый "российским расследованием", находится в поиске дипломатического трофея для отвлечения внимания. Хозяин Пхеньяна имеет полную свободу в действиях и поступках, но он должен убедить своих генералов и элиты своей страны в том, что напор его дипломатического обаяния принесет ощутимые выгоды, несмотря на то, что его экономика в прошлом году впала в рецессию, по данным Центрального банка Южной Кореи", - комментирует Фалетти.

"В отсутствие необратимого прорыва США требуют ощутимого шага в ядерной сфере. "Трамп умерил свои амбиции", - считает Го Мён Хён. Среди рассматриваемых досье - возвращение в Северную Корею международных инспекторов, высланных в 2009 году. "Ключевым вопросом станет механизм проверки, но это технический вопрос, его трудно продать американскому общественному мнению. Таким образом, Трампу придется сделать упор на окончание Корейской войны", - прогнозирует Вьет Фыонг Нгуен, исследователь из Гарвардской школы Кеннеди.

"Пхеньян и Сеул развивают идею о торжественном объявлении об окончании Корейской войны, при том, что до сих пор существует лишь уязвимое соглашение о перемирии, заключенное в 1953 году. Это символичное объявление, не имеющее юридической силы, проложило бы путь к возможному мирному договору и установлению дипломатических отношений с Вашингтоном, за что выступают обе Кореи. Такая идея прельщает хозяина Белого дома, ищущего трофей. В последние несколько дней в своих твитах он куда больше настаивал на "мире" в Северо-Восточной Азии, чем на рассмотрении извилистого ядерного досье", - указывает Le Figaro.