Новый премьер-министр ЦАР близок к России

В понедельник, 25 февраля, президент Центральноафриканской Республики Фостен-Аршанж Туадера назначил нового премьер-министра - Фирмина Нгребаду. Задача этого человека, близкого к главе государства - до своего назначения он был главой президентской администрации - представляется довольно деликатной. Он должен без промедления сформировать "инклюзивное" правительство, иными словами, найти компромисс с многочисленными вооруженными группировками", - пишет журналист Le Monde Кристоф Шатело.

"Игра обещает стать напряженной, и новый премьер-министр несомненно сможет рассчитывать на игрока, который в последние месяцы вышел на передовую центральноафриканской сцены: это Россия", - отмечает автор публикации.

"Фирмин Нгребада - их человек", - утверждает один искушенный наблюдатель. Действительно, в качестве главы администрации президента Туадеры этот сдержанный человек в последние несколько месяцев участвовал во всех важных встречах между двумя странами. "Он был с Туадерой во время встречи с Сергеем Лавровым [российским министром иностранных дел] в октябре 2017 года в Сочи, он же координировал поставки российского оружия год назад. Не считая всего прочего... ", - перечисляет собеседник издания.

"Он русофил и франкофоб, - уточняет один центральноафриканский чиновник. - Он является связующим звеном между президентом и русскими, именно он стоит у истоков всего, что было направлено против Франции за последние месяцы: митинги, кампания в прессе... Россия может быть удовлетворена таким назначением, усиливающим ее влияние".

"В течение года в ЦАР были направлены несколько сотен российских инструкторов для помощи в обучении вооруженных сил страны. Другие россияне обеспечивают личную охрану президента Туадеры. Одновременно с этим российские частные компании - коммерческие или охранные - обосновались в ЦАР, в том числе в районах, находящихся под контролем повстанческих вооруженных группировок", - пишет Le Monde.