"Расист", "обманщик": Вашингтон готовится к взрывоопасным показаниям бывшего адвоката Трампа

"В среду перед Палатой представителей Майкл Коэн должен сокрушить президента США. И свидетельствовать о том, что Трамп был проинформирован о попытках WikiLeaks повлиять на выборы 2016 года", - пишет корреспондент Liberation в Нью-Йорке Изабель Ханне.

"Майкл Коэн, бывший личный адвокат Дональда Трампа, его самопровозглашенный "питбуль" и вице-президент Trump Organization в течение десяти лет, был приговорен к трем годам тюремного заключения в середине декабря за уклонение от уплаты налогов, банковское мошенничество, лжесвидетельство и нарушение законов о финансировании избирательных кампаний. До своего заключения в тюрьму 6 мая Коэн, начиная со вторника и в течение трех дней, включая два дня за закрытыми дверями, отвечал на вопросы представителей Конгресса о России и личных делах президента США", - говорится в статье.

"Некогда самый преданный сторонник Дональда Трампа, который говорил, что "готов принять за него пулю", стал свидетелем обвинения против президента. После того, как ФБР весной устроило обыск в его кабинете, 52-летний Коэн переметнулся в стан противника и согласился сотрудничать с командой спецпрокурора Роберта Мюллера в расследовании подозрений о сговоре между участниками избирательной кампанией Трампа и Россией", - отмечается в публикации.

"На закрытом слушании во вторник перед Комитетом по разведке Сената Коэн должен был повиниться за то, что в 2017 году лгал сенаторам о проекте строительства Башни Трампа в Москве - он отрицал то, что переговоры по этому поводу велись в разгар президентской кампании 2016 года", - пишет Libération.

"Согласно копии его вступительной речи на 20 страницах, которую раздобыли американские СМИ, Майкл Коэн, который на этот раз выступит перед комитетом Палаты представителей, перешедшей в январе под контроль демократов, должен обвинить Дональда Трампа во многих нарушениях, начиная от расистских высказываний до лжи о финансовом состоянии, а также изобличить его преступное поведение, подтвердив его документально. "Мне стыдно, что я предпочел принять участие в попытках скрыть незаконные действия Трампа вместо того, чтобы прислушиваться к своей совести, - должен сказать Коэн. - Мне стыдно, потому что я знаю, кто такой Трамп. Это расист. Это мошенник. Это обманщик", - передает Ханне.

"Предполагается, что в наиболее компрометирующей для нынешнего президента части его выступления бывший адвокат под присягой даст показания о том, что Дональд Трамп летом 2016 года знал, что WikiLeaks готовит к выпуску компрометирующие для его соперницы Хиллари Клинтон электронные письма", - говорится в статье.

"Бывший хранитель секретов семьи Трампа, как в бизнесе, так и в политике, должен быть заслушан также по поводу финансов Trump Organization, налоговых деклараций магната по недвижимости, подозрительных отчетов его фонда, проекта строительства Башни Трампа в Москве", - сообщает газета.

"В четверг перед Комитетом по разведке Палаты Представителей он снова за закрытыми дверями даст свидетельские показания, на этот раз на самую горячую тему: о подозрениях в координации действий между командой Трампа и Москвой во время президентской кампании 2016 года с целью одержать верх над Хиллари Клинтон", - отмечает журналистка.

"Фотографии с публичных слушаний Коэна рискуют затмить картинки с саммита в Ханое, где Трамп в среду встречается с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, рисуя не столь лестный портрет американского президента, какой он, судя по всему, хочет набросать", - пишет Ханне.