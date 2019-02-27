Дочь пресс-секретаря Путина работает в Европарламенте

"Одна из практиканток Европарламента вызвала резонанс: дочь пресс-секретаря Путина набирается опыта у французского ультраправого политика. Есть ли у Елизаветы Песковой доступ к важной информации?" - задается вопросом журналист немецкого журнала Der Spiegel Маркус Бекер.

То, что дочь пресс-секретаря Путина работает именно на Эмерика Шопрада, который некогда был советником по международным делам Марин Ле Пен, ультраправая партия которой получала деньги из России, и который в прошлом подчеркивал свою прокремлевскую позицию, вызвало вопросы у некоторых европейских депутатов - "тем более что за три месяца до выборов в Европарламент страх перед попытками манипуляции со стороны России особенно велик", отмечает издание.

"Я крайне обеспокоен", - заявил в разговоре с изданием польский христианский демократ Дариуш Росати. "По его словам, необычно уже то, что стажировку в Европарламенте проходит кто-то из государства, не входящего в ЕС, "да еще и из страны, ведущей дезинформационную войну против ЕС, осуществляющей кибератаки и поддерживающей антиевропейские партии".

"Росати и вовсе видит в лице Песковой угрозу безопасности, ведь она может иметь доступ к важной информации", - передает Бекер. Хотя администрация парламента подчеркивает, что ассистенты и практиканты депутатов не имеют доступа к конфиденциальной информации, а Шопрад заявил в разговоре с Der Spiegel, что "госпожа Пескова не имеет доступа к уязвимым и конфиденциальным данным", Исмаил Эртуг, депутат Европарламента от партии СДПГ, видит это иначе. "То, что стажеры имеют доступ к главному электронному почтовому ящику своего депутата, - абсолютно обычное явление", - заявил он. "Кроме того, в офисе ведутся разговоры, - отметил Эртуг, - о спорных вопросах в комитетах, о позициях других фракций или итогах заседаний. Тут практикантов не каждый раз отправляют за дверь". "Тот, кто знаком со стесненными условиями большинства депутатских офисов, знает: в этих стенах тяжело хранить тайны", - подчеркивает издание.

"Тем более пикантным кажется то, над чем работает в Европарламенте руководитель Песковой Шопрад: он является членом комитета по иностранным делам, подкомитета по вопросам безопасности и обороны, а также комитета по сотрудничеству с Госдумой - то есть именно тех комитетов, в которых принимаются решения по политике парламента в отношении России", - указывает Бекер. "Там идет речь о стратегии безопасности, военных возможностях и сотрудничестве между странами ЕС, - говорит польский депутат Росати. - Для Кремля все это очень интересные темы".

"Он обращает внимание на то, что Пескова может быть "каналом коммуникации" между Кремлем и Шопрадом и оказывать на него влияние", - говорится в статье.

Сам Шопрад, отмечает Бекер в заключение, заявил письменно, что Пескова не занимается российскими вопросами. "В ответ на запрос он признал, что уже давно знает Пескова. (...) Пескову, по его словам, он принял на работу исключительно "на основании ее личных качеств", - передает Der Spiegel.