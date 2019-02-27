Как человек может выжить на Марсе?

"Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (ETH) изучает, как космонавты могли бы питаться на другой планете. В центре исследований - продукты жизнедеятельности человека", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Исследования, поясняет журналист Йонас Габриэли, проводятся в рамках проекта Европейского Космического Агентства (ESA) под названием Melissa, который с 1989 года изучают возможности создания искусственной экосистемы на других планетах.

Главное слово исследований: переработка. "Цель заключается в том, чтобы получить идеальный экологический круговорот, в котором все будет находить применение. "Транспортировка перегноя на другие планеты была бы крайне неэффективной", - говорит исследовательница Грейс Крейн.

"Поэтому исследования проводятся на том, что накапливается абсолютно естественным путем: на человеческой моче и испражнениях. Так, в настоящее время изучается, какой состав мочи наиболее благоприятен для роста растений. Моча берется из туалетов Швейцарского института водных исследований Eawag. Там мочу перерабатывают в жидкое удобрение", - повествует издание.

"Моча, естественно, имеет высокое содержание соли, но из-за того, что мы потребляем соль во все больших количествах, все более соленой становится и наша моча", - говорит Крейн. Это представляет собой проблему, так как многие растения не любят соль. Возможным выходом было бы выращивание солелюбивых растений, говорится в статье.

К тому же разница дневных и ночных температур на Марсе может составлять около 100 градусов, поэтому растения необходимо выращивать в теплицах. "В первую очередь, необходимы растения (...), способные, несмотря на это, обеспечить сбалансированное питание", - отмечает Крейн. По ее словам, одним из наиболее оптимальных растений оказались соевые бобы.

Следующую проблему, продолжает издание, представляет собой углекислый газ, выдыхаемый людьми. "Растения должны превращать его обратно в кислород, иначе космонавты когда-нибудь задохнутся. Чтобы изучить этот вопрос, ESA создало экспериментальную установку в Барселоне. В ней кислород производят водоросли. В закрытом отсеке находятся 60 крыс. Количество вдыхаемого ими кислорода примерно соответствует количеству кислорода, вдыхаемого одним человеком. Существуют также идеи искусственного подогрева Марса для возможности создания там открытых полей, но Крейн считает их скорее нереалистичными", - говорится в публикации.

"В январе китайскому зонду "Чанъэ-4" впервые удалось прорастить на Луне семя хлопка, - отмечает Габриэли. - Кроме того, в начале декабря Германский центр авиации и космонавтики отправил на орбиту спутник с теплицей и посаженными там семенами томатов и других овощей".

По мнению Крейн, для того, чтобы продвинуться в изучении возможностей заселения Марса, необходимо лучше понимать экологические взаимосвязи на Земле. "Например, у нас есть проблемы с химическими удобрениями. Здесь во многом могли бы помочь удобрения, сделанные из продуктов жизнедеятельности человека. Существуют и технологические возможности для этого. "Однако в умах многих все еще существуют некоторые преграды, так как в Средневековье из-за человеческих фекалий в питьевой воде погибли многие люди", - передает издание слова исследовательницы.