"Главный российский пропагандист" Дмитрий Киселев снова привлек к себе внимание - правда, не своими "тирадами враждебности", а высказыванием о своем племяннике, пишет немецкое издание Die Welt. Однако, по информации издания, ситуация выглядит несколько иначе, чем представил ее Киселев.

"Как рассказал он в интервью на популярном YouTube-канале "вДудь", его племянник Сергей, гражданин ФРГ, живет в Германии и сейчас сидит в тюрьме, так как он в роли командира воевал на стороне сепаратистов на востоке Украины и даже получил медаль. "Я русский, я поеду воевать", - якобы сказал он", - передает издание.

"Со среды перед окружным судом Мюнхена действительно будет отвечать немецкий гражданин, которого обвиняют в том, что он готовил тяжкое преступление против украинского государства, - отмечает журналист Алексей Хок. - Cогласно обвинению, в августе 2014 года Сергей К. прошел в Санкт-Петербурге боевую подготовку, чтобы потом воевать на востоке Украины на стороне сепаратистов. К тому же его подозревают в нарушении закона о контроле за оружием. Согласно обвинению, во время обучения К. владел автоматическим оружием марки "Калашников", а также полуавтоматическим самозарядным пистолетом, говорит Флориан Гливицки, судья и пресс-секретарь Высшего земельного суда Мюнхена".

Сергей К., пишет издание, был арестован в Болгарии и в августе 2018 года передан Германии. С тех пор он находится в следственном изоляторе.

"Хронология событий частично совпадает с рассказом дяди Киселева о своем племяннике", - указывает Хок. Так, по его словам, после участия в боях на востоке Украины Сергей К. сначала поехал на Гору Афон в Греции, а потом в Болгарию. "Однако обвинения в терроризме, как утверждает ведущий, не было. Воевал ли К. на самом деле на востоке Украины, не является предметом судебного разбирательства, пояснил судья Гливицки", - говорится в статье.

На юг Германии, продолжает Хок, 48-летнего Сергея К., вероятно, привела религия. Как удалось узнать Die Welt, православная церковь играет большую роль в его жизни.

"На сайте РПЦЗ можно найти статью 2002 года, в которой приветствуют "отца Сергия", который должен был заниматься приходами в Ингольштадте, Ландсхуте и Линце и проводить церковные богослужения в Бад-Киссингене. В последующие годы он также упоминается в сообщениях о церковных богослужениях в Зальцбурге и Мюнхене. На другом сайте можно найти фотографию Сергея К. с длинными волосами и бородой, в черной рясе и с крестом на шее", - пишет издание.

В профиле К. в соцсети "Одноклассники" последнее действие было совершено в июне 2014 года - тогда "ему понравилась запись страницы "Антимайдана" и "Новороссии", то есть людей, называющих протесты на Майдане в Киеве переворотом, устроенным фашистами, и выступающих за Великую Русь, включая Донбасс", говорится в статье.

В соцсети "Вконтакте" также можно найти фотографию, на которой, предположительно, запечатлен К., продолжает Хок. Там он изображен "вместе с двенадцатью другими мужчинами, большинство из которых так же, как и он, одеты в камуфляж, в спортзале в Санкт-Петербурге. В руках они держат флаги самопровозглашенной Донецкой народной республики и Российской империи. В информации "Имперского Легиона", логотип которого висит на стене, значится, что речь идет о "православном братстве", которое (...) защищает "интересы русского народа на всех фронтах".

Организация, предлагающая курсы по боевой подготовке, абсолютно открыто рекламирует обучение владению оружием, набирая, в частности, участников на курс по "погружению в АК", то есть применению автомата Калашникова, отмечает Хок.

Того же мужчину из "Имперского Легиона" можно увидеть и на фотографии с праздничной церемонии в Санкт-Петербурге, на которой вернувшимся бойцам вручают награды за заслуги в бою. На церемонии также присутствовал один священник.

"Теперь в течение трех дней воину-священнику или священнику-воину Сергею К. придется отвечать в Германии перед судом за возможные преступления, за которые в другом месте его чествуют", - пишет Die Welt.