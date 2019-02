27 февраля 2019 г. Эллен Накашима | The Washington Post В день промежуточных выборов 2018 года операция Киберкомандования США лишила российскую фабрику троллей доступа в интернет "Американские военные заблокировали доступ в интернет печально известной российской организации, пытавшейся посеять разногласия среди американцев во время промежуточных выборов 2018 года, сообщили несколько американских чиновников, предупредив, что операции Кремля против Соединенных Штатов не останутся безнаказанными", - передает The Washington Post. Газета передает, что "удар по Агентству интернет-исследований в Санкт-Петербурге, компании, финансируемой олигархом, близким к президенту Владимиру Путину, был частью первой наступательной киберкампании против России, нацеленной на предотвращение попыток вмешательства в американские выборы, указали чиновники". "Они, по сути, отправили Агентство интернет-исследований в оффлайн", - указал один источник, знакомый с этим делом, который, как и прочие, говорил на условиях анонимности при обсуждении засекреченной информации. - Они парализовали их работу". "Эта операция ознаменовала первое "поигрывание мускулами" со стороны Киберкомандования США. Ее провели с опорой на разведданные, полученные от Агентства национальной безопасности (АНБ) и согласно новым полномочиям, которыми наделили его президент Трамп и Конгресс в прошлом году с целью расширения наступательных возможностей. По словам чиновников, президент одобрил в целом операцию по предотвращению российского вмешательства в промежуточные выборы", - сообщает автор публикации Эллен Накашима. "Пока неясно, окажется ли влияние операции против Санкт-Петербурга длительным. Российская тактика видоизменяется, и некоторые аналитики со скепсисом относятся к представлению о том, что этот удар сдержит российскую фабрику троллей или Путина, который, как полагают чиновники американской разведки, в 2016 году дал приказ о кампании по оказанию влияния с целью подорвать веру в американскую демократию. Также, согласно оценке американских чиновников, Агентство интернет-исследований работает по поручению Кремля", - пишет газета. "Такая операция является скорее мелким уколом, который в долгосрочной перспективе скорее раздражает, чем сдерживает", - отметил Томас Рид, профессор стратегических исследований в Университете Джона Хопкинса, который не был осведомлен о деталях. Но некоторые американские чиновники настаивают, что "великое стратегическое сдерживание" не всегда является целью. "Наша цель частично состоит в том, чтобы устроить небольшой подвох, добавить немного трений, посеять замешательство, - отметил один чиновник из сферы обороны. - В этом есть своя ценность. Мы показали, что входит в сферу возможного. Это больше не старый способ ведения дел". "По информации чиновников, блокировка работы сетей Агентства интернет-исследований производилось тогда, когда американцы отправились на избирательные участки и днем позже, когда подсчитывались голоса, с тем, чтобы помешать россиянам провести кампанию дезинформации, которая могла бы поставить под сомнение результаты голосования, - говорится в статье. - Блокировка оказалась настолько обескураживающей для троллей, что они жаловались своим системным администраторам на помехи, сообщают чиновники". "Еще одним элементом кампании Киберкомандования "стали "личные сообщения" троллям и хакерам, работавшим на агентство российской военной разведки, ГРУ, - напоминает издание. - Используя электронные письма, всплывающие окна, тексты и личные сообщения, американские агенты, начиная с октября, давали россиянам знать, что им известны их настоящие имена и сетевые ники - и что они не должны вмешиваться в дела других стран, указали чиновники из сферы обороны. По данным двух источников, личные сообщения привели некоторых чиновников Агентства интернет-исследований в такое смятение, что они инициировали внутреннее расследование, чтобы вычислить тех, кто был, по их мнению, инсайдером, сливающим личную информацию". "Эта операция является частью более широких усилий правительства по обеспечению безопасности выборов 2018 года, в которой участвовали министерство внутренней безопасности, Госдепартамент и министерство юстиции, а также ФБР. Их возглавлял генерал Пол Накасоне, который в июле сформировал Russia Small Group, включающую 75-80 человек из Киберкомандования и АНБ", - указывает The Washington Post. "Эта операция была первой реальной проверкой новой стратегии "постоянной вовлеченности", о которой Киберкомадование объявило в апреле, и предполагающей продолжительное противостояние с противником и обмен информацией с партнерами. Как сообщили чиновники, осенью 2018 года Киберкомандование направило военных в Черногорию, Македонию и на Украину с целью укрепления их сетевой защиты, и американцы смогли получить образцы незнакомых вирусов, которые частные исследователи, занимающиеся вопросами обороны, связывают с ГРУ", - отмечается в публикации. Источник: The Washington Post