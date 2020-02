27 февраля 2020 г. Кейт Нг | The Independent "Особо сильная сперма" может вызывать беременность у женщин в бассейне, утверждает представитель Комиссии по защите детей "Высокопоставленный представитель комиссии по защите детей в Индонезии столкнулась с призывами уйти в отставку после того, как она, по сообщениям, заявила, что женщины могут забеременеть, если будут плавать в том же бассейне, что и мужчины, имеющие "особенно сильный тип мужской спермы", - передает The Independent. "Ситти Хикмаватти, комиссар по вопросам здравоохранения, наркотических и вызывающих зависимость веществ в индонезийской Комиссии по защите детей (KPAI) сделала такое заявление во время интервью местному новостному сайту Tribun Jakarta на прошлой неделе", - говорится в статье. "Существует особенно сильный тип мужской спермы, которая может вызвать беременность в результате купания в бассейне. Даже если не было пенетрации, мужчины могут возбудиться сексуально [созерцая женщин в бассейне] и эякулировать, тем самым спровоцировав беременность", - заявила она. "Если женщины находятся в фазе сексуальной активности, может возникнуть [такая беременность]. Никто не знает наверняка, как мужчины реагируют на вид женщин в бассейне", - добавила она. По сообщению газеты Jakarta Post, руководитель Индонезийской ассоциации врачей в ответ указал, что женщина не может забеременеть в бассейне. Популярный врач и инфлюенсер в области здоровья в Индонезии, известный как Blog Dokter, комментируя заявления Хикмаватти, отметил: "Еще раз напоминаю, что если вы не понимаете проблем со здоровьем, лучше хранить молчание. Иначе ваши комментарии вызовут беспокойство и панику". "Подчеркну: плавание с представителями противоположного пола не приводит к беременности. Не все мужчины, которые плавают в бассейне, эякулируют, а сперматозоиды не в состоянии выжить в хлорированной воде бассейна, не говоря уже о том, чтобы заплыть во влагалище". "В воскресенье Хикмаватти выступила с извинениями после того, как ее заявления спровоцировали негативную реакцию индонезийской общественности и медицинского сообщества. "Я приношу извинения обществу за некорректное утверждение. Это было личное заявление, а не из заявление Комиссии. Настоящим я забираю назад свои слова, - указала она. - Я прошу все стороны не распространять его дальше и даже не делать доступным". "(...) Тем не менее, некоторые индонезийские пользователи интернета призывают Хикмаватти уйти в отставку или к тому, чтобы ее уволили за ее малограмотные утверждения, поскольку после распространения они вызвали замешательство. "Теперь, когда эта история разнеслась по всему миру, Ситти действительно должна уйти в отставку, - написал один из пользователей Twitter. - Если вы не уйдете в отставку, весь мир решит, что все члены KPAI глупы". Источник: The Independent