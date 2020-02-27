Открытие площади Немцова перед посольством России в Праге раздражает Москву

"(...) Площадь, на которой находится российское посольство в Праге, в четверг, 27 февраля переименовывают в честь Бориса Немцова, одного из главных противников Владимира Путина, убитого в феврале 2015 года. Решение, объявленное чешским городским советом, плохо воспринимается в Москве за несколько дней до пятой годовщины убийства этого либерального политического деятеля", - пишет журналист Le Figaro Ален Барлюэ.

"(...) Источники, близкие к российским властям, осуждают инициативу городского совета Праги, ставя под сомнение его "истинные мотивы", - говорится в статье. "Зачем было выбирать Бориса Немцова?" - наигранно задается вопросом один высокопоставленный источник, утверждающий, что "кроме него, есть много политиков, исторических деятелей и даже героев, связанных с отношениями между Россией и Чешской Республикой".

"(...) Инициатива города Праги назвать площадь в честь Бориса Немцова является результатом четырехлетней мобилизации и петиции, запущенной депутатом от экологической партии в городском совете Питером Кутилеком. "Этим жестом Прага выражает свою солидарность с российской оппозицией и правозащитным движением", - заявил мэр Праги Зденек Гржиб. Он также указал, что аллея, расположенная рядом с российским посольством, вскоре будет названа в честь Анны Политковской, журналистки и правозащитницы, убитой в Москве в 2006 году. "И Немцов, и Политковская отстаивали демократию, и за это были подло убиты", - написал мэр Зденек Гржиб в Twitter.

"Между тем, присвоить площади в Праге имя Немцова было непросто. К этому настороженно отнеслись многие члены городского совета и местные депутаты. Даже президент республики Милош Земан подверг критике эту инициативу, назвав ее "рискованным политическим шагом".

"Я думаю, что все более настойчивая риторика Москвы по поводу истории позволит убедить колеблющихся", - считает пражский журналист Ондржей Соукуп.

"В последние годы "площади Бориса Немцова" официально открылись поблизости от посольств России в Вашингтоне, в Вильнюсе, в Литве и в Киеве, на Украине, - пишет Le Figaro. - В 1984 году улица в Нью-Йорке была переименована в честь лауреата Нобелевской премии и правозащитника Андрея Сахарова. "В то время, по крайней мере, это было понятно, это было политическое решение, речь шла о том, чтобы откровенно сказать - мы хотим положить конец СССР", - отмечает один источник, близкий к российскому правительству, и утверждает, что в данном случае, решение чехов "не имеет смысла".