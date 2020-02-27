На берегу Амура - передовом рубеже России, столкнувшейся с коронавирусом

"Российский город Благовещенск эпидемии боится меньше, чем разрыва связей с Китаем", - пишет журналист Le Monde Бенуа Виткин.

"(...) Российские реки настолько бескрайни, что по сравнению с ними река Амур кажется очень узкой - всего 750 метров водной глади пролегают между двумя городами, китайским Хэйхэ и российским Благовещенском. Но сегодня кажется, что между этими городами пролегает целый мир, разделяя их гораздо эффективнее, чем пограничные посты двух государств, которые регулярно размещаются на льду, - говорится в статье. - В провинции Хэйлунцзян насчитывается всего 480 случаев заражения коронавирусом, но она, похоже, полностью помещена на карантин. С 1 февраля было закрыто 4200 км сухопутной границы между Китаем и Россией, а с 20 февраля китайцам запретили въезжать в Россию".

"Российская Амурская область, по величине равная половине Франции, до сих пор не пострадала: не сообщалось ни об одном случае заражения. По всей России зарегистрировано пять случаев, три из которых зафиксированы 26 февраля в городе Казань, расположенном в 800 км к востоку от Москвы - туда были эвакуированы три человека с круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного в порту Йокогама в Японии", - указывает автор статьи.

"Благовещенск, находящийся от Москвы на расстоянии 8 тыс. км и 8 часов полета, в последние годы стал символом все более активного российско-китайского сотрудничества, а теперь он превратился в форпост борьбы против эпидемии COVID-19. Металлический понтонный мост, обычно стоящий на льду во время зимнего сезона и кишащий движением, сейчас напоминает скелет мертвого животного. Теперь он находится под контролем и по нему разрешено передвигаться только специальным автобусам, репатриирующим российских граждан", - описывает Виткин.

"(...) Мы получаем списки всех тех, кто прибывает из Китая, и проверяем их на дому", - указывает доктор Елена Калмыкова из поликлиники ? 3. Те, у кого есть симптомы заболевания, находятся в изоляции в городской больнице. Китайцы, которые въехали в Благовещенск до закрытия границы, были помещены на карантин в 15 км отсюда, в клинику в селе Волково, независимо от того, были они здоровы или болели", - передает Le Monde.

"В первые дни, когда болезнь начала распространяться у китайского соседа, жители Благовещенска стали осаждать аптеки, и защитные маски были распроданы в кратчайшие сроки. В течение нескольких дней жители носили маски, а затем отказались от них, то ли из-за беспечности, то ли из-за того, что запасы закончились. Обязательное ношение маски для школьников больше не соблюдается", - сообщает журналист.

"Нужно также сказать, что мы к этому привыкли, - объясняет доктор Калмыкова. - У нас уже был SARS (ТОРС - тяжелый острый респираторный синдром), свиной грипп... Сначала люди волновались, а потом это прошло".

"Здесь не отмечалось никаких эксцессов по отношению к китайскому сообществу, как это случалось в Москве или других российских городах - когда водители автобусов сообщали в полицию о входящих в транспорт китайцах, или когда казачьи патрули категорически приказывали людям с азиатской внешностью носить маски... "Самое серьезное, что можно услышать, это когда дети, видя нас, в шутку кричат "вирус", - рассказывает 22-летний Луан Бохан, родивший в Харбине на северо-востоке Китая, а ныне студент в Благовещенске. Молодой человек - один из немногих оставшихся здесь китайских студентов. Около двухсот человек, вернувшихся в Китай на лунный Новый год, оказались заблокированными на другой стороне", - говорится в статье.

"Опасливые речи можно услышать, пожалуй, только от отца Дмитрия Чжана. Вот уже третью неделю подряд этот священник родом из Китая, принявший православие десять лет назад, читает молитвы против коронавируса в церкви Святого Николая. "Сегодня мы живем спокойно и думаем, что это зло далеко, но завтра мы все можем умереть", - проповедует он на русском и китайском языках верующим, которые после этого один за другим подходят, чтобы поцеловать иконы, по православному обычаю, прикладываясь к ним губами", - пишет Le Monde.

"Благовещенск - самый китайский из городов России - единственный, расположенный прямо на границе между двумя странами. На самом деле, в настоящее время жителей города куда больше, чем возможное наступление эпидемии, беспокоит то, что при возможном продолжении разрыва с Китаем городу будет нанесен значительным ущерб, - сообщает автор публикации. - "Около 50% экономики города зависит от Китая", - утверждает Марат Мрктчян, директор отеля "Азия". Теперь этот восемнадцатиэтажный монстр опустел. В высокий сезон его двести номеров на 95% заняты китайцами, которые кормят целую сеть водителей, гидов, рестораторов, ювелиров, нелегальных казино...".

"(...) Хэйхэ развивался благодаря Благовещенску, - отмечает Николай Кухаренко, директор Института Конфуция в Благовещенске. - Помню, как в детстве мы натягивали на себя по три пальто и шли на другую сторону, устраивая меновую торговлю". Сегодня Кухаренко изо всех сил пытается организовать уроки китайского языка, восемь из его тринадцати учителей оказались заблокированными на китайской стороне. Его собственный брат был помещен на карантин в больницу после возвращения из Индии с сильным кашлем", - передает издание.

"Эпидемия COVID-19 угрожает усилившейся в последние годы из-за ссоры между Москвой и Западом динамике все более тесного сотрудничества между Россией и Китаем, двумя странами, которые в 1969 году еще устраивали вооруженные столкновения друг с другом. Амурская область является и символом, и передовой точкой этого сотрудничества. Там обосновались многие китайские компании, занимающиеся строительством, сельским хозяйством или добычей полезных ископаемых, при этом не вызвав бурного притока мигрантов, которого опасались многие россияне", - комментирует Бенуа Виткин.