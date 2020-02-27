"Для Дональда Трампа, Си Цзиньпина, Владимира Путина или Нарендры Моди политика берет верх над правом"

"(...) При них правовое государство отступает и регрессирует. Сильные лидеры нашего времени - Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Владимир Путин и Нарендра Моди - верят только в баланс сил. Эти главы США, Китая, России и Индии разделяют убеждение в том, что политика берет верх над правом. Они сворачивают шею двум великим иллюзиям, возникшим в начале 1990-х годов. Тогда либеральная демократия считалась политической перспективой XXI века. Параллельно с этим окончание холодной войны породило надежды на появление такой международной арены, которая подчиняется определенным правилам", - пишет обозреватель Le Monde Ален Фрашон.

"Последние 20 лет подтверждают двойную регрессию: верховенства права как способа управления и международного правопорядка, закрепленного законодательно ", - указывает автор статьи.

"(...) В Сирии около 900 тыс. мирных жителей спасаются от ужасов российских и сирийских бомбардировок, спят под брезентом самодельных палаток, в грязи, холоде, страхе; старики, дети, целые семьи изгнаны из своего последнего убежища, провинции Идлиб на северо-западе Сирии, которая граничит с Турцией (...), - говорится в статье. - В этой трагедии следует отметить два особых факта. С одной стороны, эти гражданские лица не бегут в те районы страны, которые контролируются режимом Дамаска. Они знают, чего им там ожидать. С другой стороны, русские - при поддержке Китая - наложили в ООН вето на всю гуманитарную помощь".

"(...) Нам могут возразить, что с 2000 года мы уже видели ситуацию и похуже. И сказать, что один из самых смертоносных ударов по мечте о международном правопорядке, ограниченном несколькими правилами, пришелся на 2003 год, когда Соединенные Штаты поработили Ирак. Все эти замечания лишь подтверждают эту реальность: наш век привыкает к закону силы, "праву" свершившегося факта, нормализации территориальной аннексии - это мир Моди, Путина, Трампа и Си", - считает автор статьи.

"ООН парализована практикой вето: мы уже даже не делаем вид, что добиваемся разрешения единственного обладателя международной законности", - продолжает Фрашон.

"(...) Параллельно с этим международным хаосом верховенство права сдает позиции и в самих либеральных демократиях. (...) То, что было бы неудивительно в Анкаре или Будапеште, удивляет в Вашингтоне. 45-й президент США оскорбляет своих противников и угрожает им, считая их врагами или предателями. Он ведет себя так, будто несет ответственность только перед своим электоратом. Он стремится подорвать систему сдержек и противовесов, лежащую в основе американской демократии. Здесь срабатывает логика "нелиберальной демократии": кто бы ни победил на выборах, он становится владельцем государства и подчиняет все государственные учреждения своей личности", - анализирует обозреватель.

"(...) Си и Путин обеспечили себе пожизненное правление. Трамп ограничен во времени - два срока - но, если его переизберут, то как будет выглядеть американская демократия после восьми лет постепенного перехода к нелиберальной модели?" - задумывается журналист.

"(...) Авторитарный режим правления прогрессирует и делает успехи; идея международного "правопорядка", установленного кодексом, регрессирует: это два знаковых и не самых привлекательных явления нашей эпохи, независимо от того, связаны они между собой или нет", - резюмирует Ален Фрашон.