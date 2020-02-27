"Реформа Путина - это обман"

Из-за конфликта с Кремлем бывший нефтяной магнат Михаил Ходорковский десять лет провел в тюрьме. Сегодня он занимается оппозиционной деятельностью в эмиграции. В интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung Ходорковский критикует маневр Путина по сохранению власти и объясняет проблемы российской экономики.

"После моего освобождения я исходил из того, что "запас" популярности Путина скоро иссякнет. Но Путин находил пути его для его обновления - пусть и ценой удара по российской экономике. Аннексия Крыма имела для российского населения существенное психологическое значение. (...) В последнее время Путин пытался снова повысить свою популярность с помощью расширения российской территории - на этот раз за счет Белоруссии. Однако российское общество явно настроено против конфликта с применением силы, а путем переговоров Путину пока не удалось достичь присоединения Белоруссии", - отметил Ходорковский.

Говоря о том, почему в России тяжело изменить ситуацию с помощью протестов, собеседник издания подчеркнул: "Во-первых, россияне в психологическом и культурном смысле относятся к евроатлантической цивилизации. Когда стоит выбор, остаться в стране и бороться за перемены или эмигрировать, россияне чаще всего выбирают последнее. Они легко и благополучно могут освоиться на Западе. Это сильно уменьшает давление во внутрироссийском паровом котле. Это также является причиной того, почему Путин еще ни разу не ограничивал возможности выезда из страны, хотя Россия и испытывает из-за этого утечку мозгов".

"Во-вторых, революция - это дело молодых. Россия - не молодая страна (...) Средний возраст составляет 40 лет; это относительно много. Как пояснили мне социологи, люди становятся пассивными в общественном смысле, когда им приходится заботиться о двух поколениях - то есть, когда их дети еще не выросли, а возраст родителей требует оказания им поддержки. Это касается очень многих россиян", - указал Ходорковский.

Что касается элит, то, по мнению собеседника издания, они сегодня больше готовы к изменению системы, чем раньше. "Еще семь лет назад страна переживала подъем. Но с тех пор люди увидели, что все стагнирует, а попытки правительства активизировать развитие терпели неудачу одна за другой. Элиты понимают, что без политических изменений у России будут печальные перспективы", - считает Ходорковский.

Обращаясь к теме конституционной реформы и проведения в связи с ней голосования, Ходорковский отметил: "С юридической точки зрения, нужно было бы провести референдум, однако этого правители не хотят. Проведение референдума регулируется законом; однако, если правители будут придерживаться этого закона (он среди прочего предписывает минимальную явку), правителям придется быть готовыми к неудаче. Поэтому они говорят только о "голосовании". Мы хотим показать, что конституционная реформа Путина - это обман".

"По-видимому, для Путина конституционная реформа - это план Б для продления своей власти. Планом А была идея объединения с Белоруссией, в результате которого Путин мог бы стать президентом нового государства. План Б состоит в том, чтобы институционально перенести центр власти на новый орган, например, на Совет безопасности или Государственный совет под председательством Путина. (...) Возможен также и план В, продление президентских полномочий Путина. Окончательное решение, вероятно, будет принято только к концу его президентского срока в 2024 году", - полагает собеседник издания.

"Реформа кажется незавершенной, - отметил он. - Наиболее вероятным объяснением мне представляется то, что вопрос о своем пребывании у власти Путин хочет оставлять без ответа до последнего момента. Чтобы добиться этого, ему нужно создать ситуацию, в которой Конституционный суд сможет принять решение о том, что из-за поправок к Конституции отсчет президентских сроков начинается сначала и Путин может снова выдвигать свою кандидатуру на пост президента. (...) Это означало бы продление стагнации еще на несколько лет, а затем серьезный кризис. Уже сейчас Путиным манипулирует его окружение, и эта проблема будет расти. Я не думаю, что он сможет продержаться у власти еще десять лет".

"Спецслужбы не являются монолитной структурой. Даже ФСБ состоит из нескольких конкурирующих подразделений. Так как они преследуют разные интересы, они не смогут договориться о совместном решении. Российские спецслужбы в своей истории уже не раз циклично переживали разрушение, восстановление и хаос. Сейчас им предстоит этап хаоса", - считает Ходорковский.

"Центральная проблема российской экономики - это огромное влияние государства. Вся экономическая динамика ограничивается фирмами, у которых либо есть "крыша" в виде покровительства сверху, либо они настолько малы, что на них никто не обращает внимания. Средние предприятия, формирующие настоящий костяк в нормальных, развитых экономиках, не имеют успеха. А в крупных концернах эффективность сдерживается монополизацией. Поэтому рост слишком низкий, - указал собеседник издания. - Если бы были независимые суды, которые реализовывали бы право в решении конфликтов, если бы местные и региональные органы управления были более самостоятельными и получали бы налоги от действующих на их территории предприятий, экономический рост в России был бы существенно выше. А если бы еще происходило взаимодействие с западными специалистами и западным опытом - денег у России достаточно, - то рост в стране составлял бы как минимум 3-6% в год".

"Следующие десять лет Россия еще точно сможет экспортировать примерно такое же количество нефти. (...) Газ у России будут покупать еще следующие 40 лет. (...) Потом возникнет необходимость в альтернативной энергетике, иначе достаток людей заметно уменьшится", - полагает Ходорковский.

Говоря о принятом судом в Нидерландах решении о выплате российским государством компенсации бывшим владельцам "Юкоса", Ходорковский подчеркнул, что не входит в число истцов и не является акционером компании, однако считает решение важным с точки зрения обеспечения правового порядка.