Тот, кто мог объединить всех

"Спустя пять лет после смерти Бориса Немцова его соратники продолжают бороться за раскрытие его убийства. Оппозиция с тех пор расколота", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Политическую ответственность за убийство несет непосредственно Кремль и сам Владимир Путин", - говорит об убийстве своего друга Владимир Кара-Мурза. "Он говорит спокойно и по существу, даже здесь, в Москве. Он не всегда находится в России. Он уже пережил два отравления. Поэтому его семья живет в Вашингтоне, ради безопасности", - отмечает журналистка Зильке Бигалке.

"Мне очень трудно говорить о нем, - говорит Кара-Мурза, это глубоко личное". Он знал Немцова более 15 лет, консультировал его, когда тот был членом парламента, позже они работали вместе в оппозиции. Немцов стал крестным отцом его дочери".

"Известный оппозиционный политик России погиб у стен Кремля, в одном из наиболее охраняемых мест страны. Однако кадры с камер наблюдения отсутствовали в качестве доказательств на суде, - указывает издание. - (...) Стрелок служил в батальоне "Север", дислоцированном в Грозном. (...) Имелись признаки того, что как минимум тогдашний заместитель командира батальона "Север" помог в организации убийства. Но мужчину даже не допросили", - говорится в статье.

"Российские власти с самого начала отказывались говорить о политическом убийстве. Прокурор и судья игнорировали роль Немцова как критика Кремля и его политическую карьеру", - подчеркивает Бигалке.

"Для демократического движения в России, говорит Владимир Кара-Мурза, его потеря "неизмерима". Немцов мог вывести людей на улицу, осенью 2014 года он возглавил демонстрацию против войны на востоке Украины. Несмотря на нападки и репрессии, он побеждал на выборах, с 2013 года он был депутатом Ярославской областной думы. Но прежде всего Немцову хорошо удавалось объединять людей, рассказывают его соратники. Именно этого с тех пор не хватается критикам Кремля и оппозиционерам в России".

"После его убийства нам ни разу не удалось сформировать широкую коалицию, которая действовала бы сообща", - говорит о внепарламентской оппозиции политик Владимир Рыжков. Рыжков поддерживал дружеские отношения с Немцовым, основал вместе с ним либеральную партию "Парнас". Сейчас, говорит Рыжков, среди критиков Кремля царит разлад. "Те, кто его убили, хорошо осознавали, что они делают, - говорит он. - Они лишили оппозицию ведущего, медиатора, консолидирующей фигуры, которая могла бы объединить всех".

В Вене Парламентская ассамблея ОБСЕ опубликовала доклад по делу Немцова, в котором критикуется незавершенное расследование и противоречивое производство по делу. Российские власти не оказывали поддержки расследованию ОБСЕ. "Министерство иностранных дел в Москве сослалось на "государственную тайну" в материалах дела. Владимир Кара-Мурза хотел бы узнать, что это за тайна. И кого или что хотят защитить российские власти. (...) "Если бы мы ничего не делали, а лишь наблюдали за тем, что эти люди делают с нашей страной, мы были бы соучастниками", - говорит Кара-Мурза.

"В память о Борисе Немцове не проводилась минута молчания в парламенте, на месте убийства о нем не напоминает мемориальная доска. (...) Но Кара-Мурза видит растущую готовность к протесту, чувствует "меняющееся настроение в обществе". Он верит, что те, на чьей совести лежит смерть Немцова, когда-нибудь понесут ответственность и в России", - передает Süddeutsche Zeitung.