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27 января 2020 г.
27 января 2020 г.

Корреспондент | Kurier

Ученые создали пластырь для вегетарианцев с ароматом бекона

"Психологи разработали пластырь, который должен уменьшать желание съесть мясо у начинающих вегетарианцев", - сообщает австрийское издание Kurier.

"Бросая курить, многие прибегают к помощи никотинового пластыря, чтобы смягчить симптомы никотиновой зависимости. Некоторые эксперты сомневаются в их эффективности, однако теперь внимание общественности привлек новый пластырь, который должен помочь вегетарианцам и веганам отказаться от мясных блюд. Пластырь пахнет беконом и был разработан в Оксфордском университете. (...) Над его созданием экспериментальный психолог Чарльз Спенс работал вместе со Стронгом Рутсом, производителем продуктов для вегетарианцев", - передает издание.

Принцип действия изобретения таков: если потереть пластырь, человек, использующий его, почувствует запах, напоминающий аромат жареного бекона.

"Согласно теории Спенса, это может утолить у приверженцев растительного питания аппетит к мясу. "Исследования показали, что запах может уменьшать аппетит, - сказал в интервью изданию Independent Спенс. - Наше обоняние сильно связано с нашими вкусовыми ощущениями. Ощущая запах бекона, мы можем представить, что едим его. Одно только это представление может насытить человека".

"В ближайшее время пластыри будут тестироваться в Великобритании", - передает Kurier.

Источник: Kurier


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