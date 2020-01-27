Мужчины и женщины проводят всю свою жизнь под влиянием тестостерона

"Стероидный гормон известен своей ролью в половом развитии и либидо. Но он также важен и для образования мышц, костей или эритроцитов", - пишет Le Figaro.

"Тестостерон является важнейшим компонентом серьезных переходных периодов в жизни любого человека - как женщин, так и мужчин. И если в среднем мужчины производят его в десять раз больше, чем женщины, то различные роли, которые играет этот стероидный гормон, во многом сходны, и его присутствие необходимо для обоих полов на протяжении всей жизни. Когда его функционирование нарушается, оно вызывает расстройства, которые выявляются в одни и те же моменты: врачи задумываются о тестостероне, в основном, во время полового созревания, когда на карту поставлена фертильность, и когда приближается старость. Но тогда вопрос ставится по-разному в зависимости от пола: чаще всего расстройства связаны с избытком тестостерона у женщин и с его недостаточностью у мужчин", - говорится в статье.

"(...) Именно в такой период некоторые молодые девушки понимают, что на их верхней губе, на подбородке или на груди появляются слишком много видимых волосков и что их прыщики приобретают неприемлемые пропорции, такие признаки часто сопровождаются очень нерегулярными месячными", - указывает издание. "Вы должны прислушиваться к таким проявлениям, потому что это самое время задуматься о наличии поликистозных яичников, которые позже могут поставить под угрозу фертильность", - подчеркивает профессор Жак Янг, эндокринолог в больнице Бисетр. Реже такие признаки указывают на наличие опухолей в яичниках или надпочечниках, которые вырабатывают слишком много тестостерона. У мужчин недостаток этого гормона также может снизить фертильность: он необходим для выработки функциональной спермы. Многие специалисты в настоящее время предупреждают о пестицидах и других эндокринных разрушителях, в настоящее время известно их влияние на выработку тестостерона, это может повлиять на мужскую фертильность, которая снижается в большинстве западных стран. Тестостерон также влияет на качество эрекции, воздействуя на фертильность и качество половой жизни", - отмечает журналистка Полин Лена.

"О тестостероне еще говорят в последнем периоде жизни. Он постепенно уменьшается в течение всей жизни человека, очень часто о его недостаточном количестве говорят, когда появляется первая эректильная дисфункция. У женщин прекращение активности яичников при менопаузе также вызывает снижение выработки тестостерона, что может повлиять на общий тонус и либидо. Наблюдения в конечном итоге очень похожи на наблюдения мужчин!" - комментирует автор статьи.

"Что касается предполагаемого социального поведения, связанного с тестостероном, то исследование английских ученых в 2017 году продемонстрировало, что он может в равной степени способствовать как агрессии, так и альтруизму, причем как у женщин, так и у мужчин. Поэтому бесполезно обвинять его во всех порочных проявлениях мужественности..." - пишет Le Monde.

"В 2009 году на чемпионате мира по легкой атлетике в Берлине золотая медаль молодой спортсменки Кастер Семени была омрачена слухами о ее истинной половой принадлежности. С тех пор не прекращаются споры о гиперандрогенных спортсменках, страдающих нарушениями, вызванными естественно более высокой выработкой тестостерона, чем у большинства женщин", - говорится в публикации.

"Международная ассоциация атлетических федераций (World Athletics) считает, что у таких спортсменок есть несправедливое преимущество, подобное допингу, и теперь требует, чтобы для доступа к соревнованиям их уровни тестостерона оставались ниже определенного порога. Исследование, представленное World Athletics, не убедило ученых: исследование, опубликованное в марте в журнале BMJ, указывает, в частности, что уровень тестостерона у спортсменок всегда выше, чем в среднем у женского населения, иногда даже достигая уровня, аналогичного мужскому. Этично ли заставлять таких женщин принимать гормональную терапию? Можем ли мы представить себе запрет выхода на поле слишком крупных баскетболисток?" - задумывает журналистка.

"Следует ли назначать тестостерон людям старше 50 лет, которые жалуются на снижение либидо? "Добавка тестостерона оправдана только тогда, когда его снижение действительно значимо", - настаивает профессор Жак Янг, эндокринолог в больнице Бисетр. Недавние исследования, в том числе систематический обзор, опубликованный в августе прошлого года в Endocrine Reviews, наконец, пролили свет на значение назначения тестостерона мужчинам старше 50 лет с низким либидо. Он оказывает потенциальное влияние на некоторые симптомы только тогда, когда его уровень достигает менее 2,7-2,9 нанограмма на миллилитр крови. Его влияние на женское либидо также остается спорным", - отмечает издание.