Новое правительство Путина призвано активизировать рост экономики, но это будет сложной задачей

"Российское руководство хочет ускорить улучшение качества жизни с помощью социальных реформ и инфраструктурных программ. Но достижение этих целей будет сложной задачей для нового премьер-министра Мишустина и его команды", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

В своем ежегодном обращении к Федеральному собранию президент Владимир Путин призвал к увеличению экономического роста, повышению рождаемости, увеличению доходов населения и борьбе с бедностью. Центральным элементом программы по улучшению качества жизни являются национальные проекты, многие из которых остались "бумажными тиграми", отмечает журналист Маркус Акерет.

"Для реализации этого амбициозного намерения Путин сменил не пользовавшегося популярностью, занимавшего свой пост с 2012 года премьер-министра Дмитрия Медведева. Его место занял 53-летний специалист по IT и экономист Михаил Мишустин, ранее успешно модернизировавший федеральную налоговую службу. Правительство также было обновлено наполовину".

"В экономике Россия уже много лет не двигается с места. По оценке министерства экономики, рост экономики в прошлом году составил только 1,3%, и некоторые считают оптимистичными даже такие цифры. Одновременно стагнировали доходы и несколько выросло количество бедных. При данных обстоятельствах вновь заявленная Путиным цель, согласно которой российская экономика должна ежегодно расти быстрее мировой экономики, недостижима, - указывает издание. - В то же время экономисты отмечают стабильное состояние бюджета с профицитом, эквивалентным 31 млрд франков. Однако некоторые наблюдатели видят опасность в увеличившихся расходах".

"Путин, кажется, возлагает большие надежды на Мишустина. Он является прямо-таки классическим функционером, сделавшим карьеру в министерствах, ведомствах и в частном секторе. Ему удалось по крайней мере в основных моментах избавить от плохой славы ведомство, печально известное коррупцией, прессингом и неэффективностью", - отмечает издание.

"Сигналом того, что Мишустин должен использовать успех этих реформ в реализации национальных проектов и динамизации всего государства, является внушительное число сподвижников, которых ему было разрешено взять с собой в правительство", однако, полагает автор статьи, "напряженность между настаивающей на стабильности главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и министром финансов Силуановым с одной стороны, а также между Мишустиным и Белоусовым с другой стороны, вероятно, вырастет. Многочисленные кадровые изменения могут стать тормозящим фактором, тем более что у многих новых ответственных лиц нет опыта на федеральном уровне - среди них и новый министр экономического развития Максим Решетников".

"Каким бы огромным ни был экономический потенциал России, то, что призванный в качестве созидателя новый премьер-министр Мишустин внезапно сможет устранить все препятствия на пути к реализации этих возможностей, трудно себе представить. Для этого нужно освободить от оков экономику, которая в прошедшие годы в большей степени ориентировалась на крупные государственные концерны. К тому же хлопоты вокруг министерских постов показали, как борются за влияние неофициальные клановые структуры".

"Правительству также придется справляться с некоторыми противоречиями. Так, Мишустин обещал приложить усилия для улучшения отношений с компаниями. Но именно Белоусов считается сторонником государственного сектора, протекционизма и оптимизации доходов. Предложив весной 2018 года взымать с крупных компаний специальный налог для финансирования национальных проектов, он настроил их против себя. Так, вероятно, не сбудутся ни главные опасения (угроза стабильности бюджета, государственное вмешательство), ни большие надежды на прорыв с более высоким темпом роста и увеличением инвестиций", - заключает Neue Zürcher Zeitung.