Кто здесь? Или что?

"Многие считают эзотерику иррациональной, называют ее суеверием и вздором. Но в то же время этот рынок процветает: множество людей ищут совета у коучей по энергетике, мастеров рейки и предсказателей", - пишет немецкое издание Die Zeit.

Тот, кто видит духов, - "кандидат на попадание в больницу", сказал однажды Иммануил Кант (1724-1804). "Видения, по его мнению, вызываются "ипохондрическим ветром во внутренностях", который просто принял неправильное направление, а именно стал дуть вверх, а не вниз. Мишенью насмешек Канта был некий Эммануил Сведенборг (1688-1772), шведский ученый и теософ, один из наиболее известных эзотериков своего времени", - повествуют журналисты Ребекка Райнхард и Томас Вашек.

"К "чудесам" рассудительный Кант никогда не относился с одобрением. Он не верил в духов и не боялся кладбищ, писал он в одном из своих писем; он всегда следовал здравому рассудку. Тем не менее, рассказы Сведенборга из другого, возвышенного мира впечатлили и его. Ведь этот человек, утверждавший, что лично общается с духами и ангелами, обладал удивительными знаниями. Так, Сведенборг якобы во всех деталях рассказывал о пожаре в Стокгольме, хотя сам в это время находился далеко от него. Видения Сведенборга Кант не смог опровергнуть и в своем труде "Грезы духовидца" (1766) - впрочем, он и не считал это необходимым. (...) Сведенборг, по его предположению, страдал от галлюцинаций".

"Многие просвещенные люди придерживаются сегодня такой же точки зрения, что и Кант. Эзотерика считается иррациональным вздором, устаревшим суеверием. Соответствующие материалы и практики кажутся несовместимыми с нашей светской картиной мира. (...) Того, кто сегодня верит в сверхъестественное, считают фантазером, которого не стоит воспринимать всерьез. И, тем не менее, кажется, будто мы еще не избавились от духов эзотерики: рынок процветает - от бестселлеров вроде книги "Секрет" до курсов по "высшему Я" и семинаров по каббале. Многие все еще верят, что могут обрести исцеление и просветление благодаря эзотерике - а также получить доступ к высшему, духовному миру. Но что кроется за этой потребностью?", - задается вопросом издание.

"Уже само понятие "эзотерика" вызывает споры. Наверное, можно сойтись на том, что это поиск высшего, скрытого знания и духовного перевоплощения. Это знание мы якобы получаем через мистические видения, высших существ или личный опыт. Уже этот особый подход отличает эзотерику от естествознания и религии", - рассуждают авторы статьи.

"Греческое слово esoterikos означает "направленный внутрь, недоступный для общественности", в отличие от слова exoterikos, означающего "внешний", понятный для непосвященных. (...) В историческом смысле эзотерика - это учение, доступное лишь малому кругу просвещенных и избранных: такое понятие сформулировал в XIX веке француз Элифас Леви (1810-1875), один из первых и наиболее влиятельных оккультистов", - пишет издание.

"Эзотерика уходит корнями к истокам европейской философии. Уже в VII веке до н.э. в Греции рассказывали странные истории о душах, покинувших тела, чтобы в итоге снова в них вернуться - сегодня это назвали бы "внетелесным переживанием". На самом деле эзотериками можно назвать некоторых известных первых философов. Например, Пифагору приписывали магические и пророческие способности. Философ Эмпедокл утверждал, что помнит о своей инкарнации и что сам является бессмертным божеством. Чтобы доказать свою божественность, он в итоге якобы прыгнул в жерло вулкана Этна - на этом волшебство, очевидно, закончилось".

"Платон считал космос одушевленным, наделенным разумом живым существом, в котором все связано друг с другом. Нематериальная, бессмертная душа, по его мнению, имела божественное начало". (...) А тело - "тюрьма", могила, из которой ей нужно выбраться".

"Неоплатонизм стал духовной идеологией, в центре которой стояло освобождение души через высшее знание (gnôsis). Так называемые гностические религиозные учения основываются на дуализме добра и зла, света и тьмы. С точки зрения гностицизма, земной мир - это царство тьмы, (...) но во всей этой тьме есть искра божественного света. Тот, кто получит это высшее знание, сможет в итоге сбежать из земной тюрьмы - и вернуться к изначальному свету".

"Неслучайно, что эзотерика так процветала в эпоху Возрождения, во времена религиозных волнений и зарождения современного естествознания. Магия, астрология и алхимия, символическое учение о преобразовании элементов, предлагали методы для изучения тайных законов природы".

"В период от эллинизма, ренессанса и вплоть до XIX века можно неоднократно наблюдать, что волны развития эзотерики возникали как реакция на крах общественного порядка, - отмечает издание. - В начале XIX века религия начала переживать кризис. (...) Влияние Церкви как высшей духовной инстанции стало падать, несмотря на ее власть и богатство".

"В Новое время она стала одним институтом из многих. Как и другим, ей приходится специализироваться, вступать в экономические и политические отношения с внешним миром, подстраиваться под отведенную ей зону ответственности: частное пространство граждан. (...) Однако огромный церковный аппарат управления и закостенелая патриархальная иерархия едва ли могут соответствовать духовным ожиданиям отдельных людей".

Начало современной эзотерике, сторонников которой можно сегодня встретить по всему миру, положило движение, сформировавшееся в Америке в начале XX века. "Одновременно с растущим уровнем жизни и первыми крупными торговыми центрами, которые зачастую напоминали роскошно украшенные соборы и восточные дворцы, там начала формироваться новая, не принадлежащая ни к какому вероисповеданию "религиозность". (...) Внезапно возникло сильное желание этического компромисса между радостями потребления "американского стиля жизни" и традиционным христианским мировоззрением".

Либеральные тенденции евангеликализма смешивались с идеологией "стремления к счастью", позитивным мышлением и прагматизмом, образуя "эзотерический коктейль", обещавший успех и искупление в мире земном и наделявший высшей значимостью индивидуальную автономность.

"Современные СМИ, прежде всего интернет, обеспечили нескончаемый подъем различных эзотерических форматов. От терапевта к провидцу, от ведьмы к коучу по энергетике - в новой духовности речь идет об основополагающей трансформации индивидуума, его внутреннего мира и тела".

"Ядро современной духовности формирует не обожествление потусторонней силы, а то, что можно назвать термином австрийско-американского социолога Томаса Лукманна - "сакрализацией Я". "Создай свой мир и покажи, кто ты есть", "поверь в себя" и "6 черт для успешного начала собственного бизнеса" - современная эзотерика это интуитивное смешение материализма и имматериализма, любви к себе и нарциссизма, трансцендентности и самооптимизации.

"Возможно, именно сегодня притягательная сила эзотерики состоит в ее исцеляющем характере, - резюмирует Die Zeit. - Она позволяет утолить жажду самотрансформации путем получения небудничного и создающего новый смысл опыта, объединить разделенные сферы современной жизни, придать нашему случайному существованию в космосе трансцендентную значимость, дающую утешение тогда, когда оно необходимо".