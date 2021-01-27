Если вы "материтесь как сапожник", это может быть признаком интеллекта, креативности и сверхспособностей в преодолении боли, утверждают ученые

"Когда слышишь фразу, что кто-то "матерится как сапожник", обычно это не комплимент. Однако ученые, которые несколько десятков лет изучали ругательства, утверждают, что на самом деле сквернословие действительно полезно", - пишет Daily Mail.

"Несколько проведенных исследований указывают на то, что использование табуированных слов может быть признаком интеллекта, честности и креативности, а также это может быть способом преодоления боли", - сообщает газета.

"Хотя сквернословие считалось "языком бедности", исследователи обнаружили, что хорошо образованные люди лучше используют ругательства, чем люди с меньшим словарным запасом. Ненормативную лексику также связывают с честностью и креативностью, поскольку люди выбирают столь мощные слова для выражения своих эмоций, и при этом у них активируется область правого полушария, известная как "творческий мозг", говорится в статье.

"Тимоти Джей, почетный профессор психологии Массачусетского Колледжа свободных искусств, изучавший ненормативную лексику более 40 лет, сообщил CNN: "У сквернословия много преимуществ, которые стали понятны лишь в последние два десятилетия в результате большого количества исследований мозга и эмоций, а также гораздо более совершенных технологий для изучения анатомии мозга".

"Джей провел ряд исследований искусства сквернословия и считает, что его применение дает эволюционное преимущество, "иначе мы бы не эволюционировали и не делали бы этого", заявил он The New York Times.

"Существует миф о том, что такой язык свидетельствует о "бедности словарного запаса", но в исследовании 2015 года Джей опроверг эту идею. В этом исследовании проверялась способность участников придумывать слова на заданную букву. Результаты показали, что те, кто сформулировал больше всего слов, использовали самые нецензурные слова", - сообщается в публикации.

Джей и его команда также обнаружили, что табуированные слова положительно коррелируют с личностными чертами "большой пятерки" - невротизмом и открытостью, а невротизм и открытость коррелируют с честностью, что предполагает, что те, кто ругается нецензурными словами, также могут быть самыми честными, отмечает газета.

"Исследование 2017 года, проведенное международной командой ученых, показало, что ненормативная лексика обычно используется для выражения искренних чувств человека. Команда определила, что те, кто ее использует, честны на индивидуальном уровне и искренни на общественном", - указывает Daily Mail.

"По словам Джея, люди считают тех, кто использует нецензурную лексику, более честными, потому что правдолюбцы переходят прямо к делу и не размышляют о том, что они собираются сказать. В то время как лжецы больше думают над формулировкой своих историй и очень дотошны в выборе слов".

(...) "В другом исследовании было выявлено, где сквернословие зарождается в мозгу, и это происходит с правой стороны, известной как "творческий мозг". Эмма Бирн, автор книги "Ругательства полезны для вас", сообщила CNN о ряде случаев, когда пациенты с инсультом в правой части мозга перестают использовать нецензурную лексику, даже если они использовали ее всю жизнь", - говорится в публикации.

"И еще сквернословие, кажется, дает нам сверхспособности, позволяя лучше переносить боль. Исследователи факультета психологии Кильского университета считают, что ругань может иметь "обезболивающий эффект". Они полагают, что сквернословие запускает в нас естественную реакцию "бей или беги", - отмечает издание. - В ходе исследования добровольцы погружали руки в ванну с ледяной водой и держали ее там как можно дольше, повторяя ненормативное слово по своему выбору. Исследователи обнаружили, что, повторяя ругательства, добровольцы могли держать руку в ледяной воде в течение более длительного периода времени: врачи установили связь между руганью и повышением болевой толерантности".

"Несмотря на то, что существует множество исследований, подтверждающих преимущества использования бранных слов, есть и такие, которые опровергают эти результаты. Два исследователя из Университета Южного Коннектикута пришли к выводу, что ругань может приводить к тому, что мы можем выглядеть нечестным и менее умными, чем коллеги. Даже те, кого бранная речь не обижает, хуже относятся к тем, кто ее использует, установили ученые. Помимо отсутствия интеллекта и надежности, сквернословящих людей считают менее симпатичными и более агрессивными", - пишет Daily Mail. (...)