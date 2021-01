27 января 2021 г. Генри Фой и Макс Седдон | Financial Times Изменение подхода к Алексею Навальному указывает на беспокойство Кремля "На протяжении большей части десятилетия Владимир Путин делал вид, что Алексея Навального не существует. Российский президент избегает называть своего самого известного оппонента по имени, в то время как он и государственные СМИ обычно игнорируют обвинения в коррупции, которые Навальный публикует в интернете. Но после того, как в прошлые выходные активист возглавил крупнейшие протесты в России из тюремной камеры и опубликовал расследование, в котором утверждается, что олигархи построили президенту дворец стоимостью 1,3 млрд долларов, Путин ясно дал понять, что много думает о Навальном", - пишет Financial Times, напоминая, что в понедельник во время тщательно подготовленной встречи со студентами Путин признал, что видел части двухчасового разоблачения Навального о роскошном дворце, предположительно построенном для использования президентом на побережье Черного моря. "Днем позже Путин совершил один из своих весьма немногочисленных выходов за пределы своих резиденций с момента начала пандемии коронавируса - открыл московскую транспортную развязку - что стало очевидной реакцией на то, что Навальный назвал его "дедом в бункере". (...) "По словам наблюдателей, решение Путина ответить на обвинения заставляет предположить, что Кремль обеспокоен тем вниманием, которое привлекло расследование Навального. Фильм собрал более 90 млн просмотров на YouTube, - говорится в статье. - Его заявления прозвучали на следующий день после того, как по российскому государственному телевидению было проведено несколько продолжительных атак, в которых Навального обвиняли в том, что он - коррумпированный политик-неудачник, работающий на западные разведывательные агентства". "По словам аналитиков, эти нападки подчеркивают чувство раздражения и беспокойства в Кремле по поводу способности Навального использовать общественный гнев в стране, и в то же время представляют собой последний из ряда промахов администрации Путина в попытках оттеснить активиста на второй план. "Почему люди бьют по пальцам, когда пытаются забить гвоздь? Им следовало быть осторожнее с молотком, - сказал человек, регулярно общающийся с Путиным. - Масштаб реакции повышает важность Навального". "Они совершили множество ошибок в том, что на самом деле распиарили его сами... Если из-за него самолеты переводят из одного аэропорта в другой, а слушания переносятся из суда в полицейский участок, это означает, что он действительно важный человек", - сказал человек, регулярно контактирующий с Путиным. "В ответ Навальный призвал к протестам по всей России в прошлую субботу. Десятки тысяч человек вышли на улицы в более чем 110 городах, несмотря на решительные усилия полиции и федеральных властей по их сдерживанию. Масштабы митингов, на которых многие протестующие выражали недовольство низким уровнем жизни, а также тюремным заключением Навального, по всей видимости, и послужили толчком к изменению подхода Кремля", - предполагает газета. (...) "Кремль абсолютно уверен, что Навальный работает на интересы западных разведывательных служб, - заявил Алексей Чеснаков, бывший заместитель начальника Управления внутренней политики Путина. - Это не риторика. Это факт. Это необходимо принимать во внимание". "Этот план атаки был использован во вторник Николаем Патрушевым, секретарем влиятельного совета безопасности России, который заявил, что западным странам нужен Навальный "для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений". "В воскресенье сторонники Навального призвали к новым митингам, добиваясь устойчивого протестного движения с целью оказать давление на Кремль. В ответ российская полиция наложила множество штрафов и провела много задержаний в связи с выступлениями в прошлую субботу, а Путин предупредил потенциальных протестующих, что "Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", - говорится в статье. "Кремль считает, что он контролирует этот процесс... настороженность не трансформировалась в тревогу. Это неприятность, но не чрезвычайная ситуация, - пояснил Чеснаков. - Важна реальная динамика, а не исторические сравнения [с предыдущими волнениями]". Источник: Financial Times