Первый контакт Джо Байдена и Владимира Путина оставляет Трампа за скобками

"(...) Первый телефонный разговор между новым президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшийся во вторник, 26 января, проиллюстрировал некий парадокс. Выраженное демократом по отношению к своему коллеге недоверие, контрастирующее со стремлением "прийти к взаимопониманию с Россией" со стороны его предшественника Дональда Трампа, отнюдь не препятствует точкам соприкосновения", - пишет корреспондент LeMonde в Вашингтоне Жиль Пари.

"Так, администрация Байдена может поздравить себя с первым результатом - договоренностью о продлении на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале. План действий по иранской ядерной программе, затронутый в обсуждении, впоследствии также может способствовать аналогичному сотрудничеству", - говорится в статье.

"(...) В ходе телефонного разговора два лидера сделали заявления, в которых они обозначили свои приоритеты. Президент России призвал к "нормализации отношений" между двумя странами с учетом их "интересов", а также "с учётом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире - всего международного сообщества", - передает автор статьи.

"Я нахожу, что мы можем и действовать во взаимных интересах наших стран, как в случае с новым ДСНВ, так и ясно давать понять России, что мы [американские власти] чрезвычайно обеспокоены ее поведением", - заявил Байден. Затем он назвал три проблемы, вызывающие беспокойство, о них упоминалось во вторник, начиная с судьбы российского оппозиционера Алексея Навального и массовых демонстраций в знак протеста против его тюремного заключения после попытки отравления, в которой обвиняется Москва,за которыми последовала волна арестов по всей стране", - отмечает Пари.

"В официальном сообщении Белого дома также указывалась приписываемая России хакерская атака против федеральных учреждений США через программное обеспечение компании SolarWinds. Наконец, Байден упомянул о денежных вознаграждениях, которые выплачивались талибам* за убийство американских военных, дислоцированных в Афганистане, а также о вмешательстве в американские выборы 2020 года. "Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут решительно действовать для защиты своих национальных интересов в ответ на действия России, которые наносят ущерб нам или нашим союзникам ", - говорится в докладе, в котором, помимо прочего, напоминается о поддержке Вашингтоном "суверенитета Украины".

"(...) С приходом Джо Байдена в Белый дом восстанавливается согласованность действий между Конгрессом и президентом. Это связано с возвращением в Госдепартамент дипломата Виктории Нуланд, которая возглавит службу, отвечающую за Центральную и Восточную Европу, а также Россию, и которая известна своей непримиримостью по отношению к Москве, в частности по вопросу прав человека", - комментирует автор статьи.

"Новый советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан 17 января отреагировал на арест Алексея Навального, заверив, что "атаки Кремля на Навального - не просто нарушение прав человека, но оскорбление всех россиян, которые хотят, чтобы их голоса услышали". Подобные опасения отсутствовали в течение четырех лет пребывания у власти предшественника нынешнего президента", - резюмирует Жиль Пари.