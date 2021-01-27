Европа принижает себя в обращении с Россией

"Евросоюз не может принять решение о новых ощутимых санкциях против властного окружения Путина, потому что крупные страны, такие как Германия, их блокируют. Поэтому правители в Кремле лишь смеются о словесных угрозах Запада", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Насилие российской полиции по отношению к тысячам демонстрантов в субботу совершенно неприемлемо, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник в Брюсселе по окончании встречи министров иностранных дел ЕС. (...) Однако от новых санкций, которые могли бы придать силы требованиям Западной Европы, министры отказались и в этот раз. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прикрылся судебным процессом в Москве, на котором в феврале будет принято решение о том, как долго Навальный вообще будет оставаться в заключении. Будто бы в России есть юстиция, которая независимо от политической воли Кремля могла бы решить судьбу самого известного оппозиционера страны, - указывает журналист Петер Расоний. - Боррель пообещал обсудить этот вопрос на саммите ЕС через два месяца. До этого он хочет посетить Москву, чтобы выступить за освобождение демонстрантов. Таким образом, он в некотором смысле берет на себя роль просителя".

"Политики, занимающиеся внешнеполитическими вопросами в Брюсселе, Берлине и других европейских столицах, хорошо знают, что такими лозунгами и жестами они никого не впечатлят в Кремле. Их привычная риторика о свободах и правах человека скорее служит для того, чтобы доказать самим себе, что в моральном смысле они, конечно, стоят на правильной стороне. Но даже это можно поставить под сомнение", - пишет издание.

"Ведь своими пустыми жестами ЕС и его крупные государства-участники делают себя мельче и беспомощнее, чем они есть в действительности. Вместе у них вполне были бы средства для того, чтобы оказать болезненное давление на руководство в Кремле. Однако они отказываются от необходимых действий".

"В понедельник представитель правительства в Берлине снова опроверг домыслы о том, что проект "Северный поток-2" может быть использован в качестве средства давления на Москву - согласно официальной позиции Берлина, газопровод никак не связан с политикой и правами Навального и его соратников. Тем самым немецкое правительство четко показало, что стоит за его сбивающей с толку позицией по отношению к Москве: оглядка на экономические интересы Германии", - указывает издание.

"То, что страны-члены ЕС ведут свою внешнюю политику в соответствии со своими национальными интересами, можно понять. Однако вопрос в том, действительно ли оправдается расчет собственных интересов таких крупных игроков, как Германия или Франция. С 27 млрд евро Россия в 2019 году занимала лишь 14-е место в списке внешнеторговых партнеров Германии. А в бесперебойных поставках природного газа, которые всегда осуществлялись даже во время холодной войны, Россия заинтересована не меньше, чем Германия", - подчеркивает автор статьи.

"У Германии было бы достаточно возможностей несколько смелее оказывать давление на Москву. Так страна не только сделала бы более убедительными свои действия в поддержку демократии и прав человека, но и внесла бы вклад в укрепление позиции Европы на международной арене", - заключает Neue Zürcher Zeitung.