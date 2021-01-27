Последние минуты Амиры Т. со своим отцом

"Что происходило перед смертью Зелимхана Хангошвили? На судебном заседании по делу об убийстве в Тиргартене дочь убитого дала свидетельские показания. Также стало известно, что обвиняемого, по-видимому, планировали отравить в тюрьме", - сообщает немецкое издание Die Welt.

Как рассказала в суде дочь убитого Зелимхана Хангошвили Амира Т., 23 августа 2019 года ее отец собирался посетить в 13:00 пятничную молитву. "Около 18 часов Амира Т. узнала от гражданской жены своего отца, что около 12 часов в парке Малый Тиргартен был убит чеченец. Об этом она узнала в Facebook, от кого и на какой странице, она уже не помнит. Затем гражданская жена побежала к месту преступления. "Это было недалеко. А затем она вернулась и сказала, что это мой отец", - передает издание показания дочери Хангошвили.

"В деле о так называемом убийстве в Тиргартене речь идет не об обычном убийстве, - указывает журналистка Анна Кренинг. - В судебном процессе, для которого предусмотрено 24 заседания, речь идет не меньше, чем об обвинении в государственном терроризме. Известно, что убитый воевал против Российской Федерации во Второй чеченской войне, дело имеет большую политическую важность".

Хангошвили пошел в мечеть не кратчайшим путем, а, по данным полиции, пошел в другом направлении к парку Малый Тиргартен. По словам дочери, Хангошвили вышел из дома за час до начала молитвы.

"Согласно предыдущим показаниям криминальной полиции, в тот день Хангошвили планировал встретиться с женой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Его дочь сказала, что ранее однажды он упоминал, что к нему должны приехать из-за границы, из Грузии. Однако имен она не знала. В гостях у ее отца часто бывал мужчина по имени Артур и его гражданская жена", - говорится в статье.

Обвиняемый россиянин, 55-летний Вадим Красиков, утверждает, что его зовут Вадим Соколов, ему 50 лет и он инженер-строитель, напоминает издание.

"По-видимому, его планировали отравить в тюрьме. Об этом сообщил другой свидетель, показания которого были заслушаны на этом заседании, главный комиссар уголовной полиции, допрашивавший Красикова осенью 2019 года. По его словам, из-за опасной ситуации Красикова перевели из тюрьмы Моабит в тюремную больницу, хотя он был здоров".

"Комиссар совместно с коллегой хотели предупредить его; информация о том, что Красикова планируют отравить, поступила от одной из спецслужб и "некоторым образом от Федерального управления уголовной полиции", сказал полицейский. Это также объясняет, почему в деле отсутствует информация об отравлении. Об опасном положении Красиков, по всей видимости, уже знал: "Он не боялся, его это вообще не интересовало", - вспоминает комиссар".

"Согласно недавнему расследованию Welt am Sonntag, убитый Хангошвили вместе с 18 другими мужчинами состоял в "черном списке" российского президента Владимира Путина. Целью списка была месть противникам-чеченцам, живущим в эмиграции. Наряду с Берлином местами преступлений последних лет были Стамбул и Киев", - пишет издание.

"Убитый в Берлине Хангошвили был решительным противником России Путина. (...) Многое в убийстве говорит об акте мести российского государства человеку, которого сам Путин объявил террористом".

Это дело "вероятно, повлечет за собой существенные последствия для германо-российских отношений", отмечает Die Welt. "Считается, что то, что обвиняемый действовал единолично, исключено. Однако под вопросом остается то, кто выследил Хангошвили. А также то, кто обеспечил его оружием и подготовил велосипед и электросамокат. Роль пока неизвестных третьих лиц должна быть изучена в рамках отдельного судебного процесса".

"Ожидается, что судьи вынесут приговор через несколько недель. Правительство ФРГ связало свою реакцию напрямую с исходом этого судебного процесса, ведь политический противник был убит на территории Германии", - пишет Die Welt.