Как Германия поступает с вернувшимися джихадистами

Линда В. из Саксонии недавно была задержана иракскими военными в Мосуле: 16-летняя девушка, по некоторым данным, уехала сначала в Сирию, затем в Ирак, чтобы вступить там в ряды ИГИЛ*. Сегодня Федеральная прокуратура Германии ведет расследование в отношении Линды В. - свидетельство того, что в ее случае речь идет о подозрении в связи с серьезным нарушением закона, сообщает Focus.

"В настоящий момент неизвестно, выдадут ли власти Ирака Линду В. Германии, чтобы она могла предстать перед судом у себя на родине. (...) По словам представителя Минюста ФРГ, с иракской стороной ведутся переговоры о возможностях сотрудничества по этому вопросу. В Ираке девушке может грозить смертная казнь", - передает издание.

"Но как может сложиться ее судьба, если ей действительно удастся вернуться в Германию?" - задается вопросом автор публикации.

"Эксперты исходят из того, что около трети джихадистов, уехавших в Сирию или Ирак, возвращаются в Германию. Как показывает исследование, проведенное Федеральным ведомством уголовной полиции, в конце июня 2016 года число "возвращенцев" достигло 274 человек. На тот момент ведомству было известно о 784 джихадистах, отправившихся в кризисный регион", - сообщает Focus.

По мнению следователей, те, кто вернулся, представляют большую угрозу безопасности: "многие из них могли радикализироваться и получить опыт боевых действий, привезя все это с собой в Германию. Они также могут готовить теракты на территории ФРГ".

"Когда властям становится известно о возвращении джихадиста, как правило, ведомства начинают расследование", - говорится в статье.

"Для Линды В. это может означать, что в случае возвращения в Германию она предстанет перед судом. Теоретически ей может грозить лишение свободы сроком до нескольких лет", - отмечает автор публикации.

"Самый долгий срок, к которому был приговорен такой "возвращенец", - 11 лет лишения свободы, его получил житель Мюнхена Харун П., сын афганских мигрантов. Было установлено, что он прошел обучение в исламистском тренировочном лагере и в ходе штурма центральной тюрьмы Алеппо бросил мортирную гранату, в результате взрыва которой, по данным Федеральной прокуратуры, погибли 7 человек", - передает Focus.

Как отмечает автор, на вынесение вердикта могут повлиять следующие факторы: тяжесть доказанного преступления, возраст подсудимого (в случае с Линдой В. процесс может проходить в рамках уголовного законодательства, применяемого к несовершеннолетним), а также готовность сотрудничать со следствием.

"Тот, кто не может быть осужден из-за недостатка доказательств, представляет собой особый вызов с точки зрения как общественной безопасности, так и превентивной работы", - считает эксперт по проблеме радикализации Марван Абу-Таам. Полиция и спецслужбы не в состоянии организовать круглосуточное наблюдение за такими лицами. Также нет возможности заставить их принять участие в программах по "дерадикализации", говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.