Директор ЦРУ о России, Китае, Северной Корее и "негосударственных враждебных разведслужбах"

Майк Помпео, возглавивший ЦРУ в президентство Дональда Трампа, впервые после своего назначения дал пространное интервью прессе. Беседа Помпео с корреспондентом Washington Free Beacon Биллом Герцем состоялась на прошлой неделе в кулуарах конференции по безопасности в Аспене (США).

Издание публикует два материала - статью на основе интервью и пространные отрывки из беседы.

Выдержки из интервью опубликованы под заголовком "Директор ЦРУ Помпео подробно рассказывает, как меняется ЦРУ при президенте Трампе". В подзаголовок вынесено обещание Помпео, что ЦРУ будет "воровать секреты" других государств, но большое место в беседе уделено России и Китаю.

Герц: "В данный момент мы наблюдаем что-то вроде антироссийской истерии. Что вы видели в плане российских "операций влияния"? Ослаб ли их накал? Есть ли давление? Изменился ли хоть как-то их образ действий ввиду разоблачения?"

Помпео: "Для Америки это вызов, которому десятки лет. Нет, накал не ослаб. Нет, я не ожидаю, что он ослабнет. Они русские, они советские, так что нет. Мы все еще сталкиваемся с угрозой со стороны русских, будь то - назовите, что хотите - активные меры, или пропаганда, или попытки сформировать мировое общественное мнение целым рядом способов, как в открытую, так и не очень. Эта угроза будет постоянной. Наша обязанность - давать отпор, разгромить ее, действовать, чтобы сделать им больно, чтобы они урезали масштаб своих действий".

Помпео также сообщил: "У меня была поездка в Москву. Там я встретился с коллегами, пытался найти места в контртеррористической сфере, где мы можем работать сообща. Есть американцы, которые летают на российских самолетах. Возможно, у них есть информация, которая нам нужна. Мне кажется, если мы можем изыскать способ поделиться с ними контртеррористической информацией, мы должны это сделать. И в то же время объяснить им, что просто неприемлемо продолжать эти активные меры против США и что мы за ними наблюдаем и дадим им отпор".

Герц сообщил собеседнику, что недавно брал интервью у китайского миллиардера-эмигранта Гуо Вэньгуи, который раньше близко дружил с заместителем министра госбезопасности. Гуо "сказал, что за последние 50 лет китайцы обзавелись в США 25 тыс. шпионов", отметил журналист и поинтересовался, опасается ли Помпео китайской разведки.

Помпео отметил: "У китайцев активная кампания. Это нечто долгосрочное". По его словам, кампания Китая началась с чисто коммерческих атак, были также попытки добраться до "военных ресурсов" США. Но, на взгляд Помпео, "китайцы переместились в точку, где, полагаю, они считают себя сверхдержавой-соперницей, так что они намерены осуществлять свою версию программ шпионажа в стиле, отражающем их статус сверхдержавы". "Часть их миссии - ослабить относительную мощь США по сравнению с их страной", - добавил Помпео.

Что несет самую безотлагательную угрозу для интересов безопасности США, а в чем состоят более долгосрочные угрозы? - поинтересовался Герц.

Помпео назвал безотлагательными угрозами "терроризм и Северную Корею. Северная Корея - это относительно маловероятный, но массивный риск ответственности. Террористическая угроза сегодня - неядерная. Но она иная, и более масштабная, и в большем количестве мест по всему миру".

Говоря о долгосрочных угрозах, Помпео заметил: "Думаю, Китай несет, вероятно, самую большую... гм, трудно выбирать между Китаем, Россией и Ираном, честно говоря. Наверное, если бы мне требовалось выбрать одну страну, которая выделяется среди других, я бы, наверное, выбрал Китай. У них есть реальная экономика, которую они построили, в отличие от России, которая живет и умирает в соответствии с тем, сколько баррелей нефти она может выкачать из земли. А Иран сходным образом весьма зависит от одного-единственного сектора, а по численности населения - не чета Китаю. Думаю, Китай в состоянии быть самым большим соперником Америки по сравнению с этими другими в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Говоря о России, Герц заметил: "Вот одна вещь, которую они делают, - они работают над весьма тревожным наращиванием ядерных сил. Сообщения из России указывают, что они создают то, что считают применимыми ядерными вооружениями, - ядерное оружие малого масштаба".

Помпео заявил: "Да. Я тоже читал эти сообщения. Я видел и сообщения об их нарушениях Договора о ядерных силах средней дальности [так в оригинале. - Прим. ред.]. Они явно что-то наращивают, и я бы сказал, что их вылазки в места вроде Сирии, их присутствие, которое начинает всплывать в Афганистане и других местах, оказывает два эффекта. Во-первых, оно напрягает их экономику. России трудно угнаться за этим авантюризмом. Но, во-вторых, они еще и учатся. Когда вы применяете силы, вы совершенствуетесь". По мнению Помпео, России представился шанс применить военно-морской флот и армию, провести комбинированные операции, использовать крылатые ракеты. "И потому они будут лучше подготовлены в случае, если мы будем вовлечены в сценарий, когда сдерживание не сработает, будь то в Восточной Европе или где-то еще", - заметил директор ЦРУ.

Герц заявил: "Плюс они ведут гибридную войну: добиваются стратегических целей, не применяя физическую силу или с помощью "зеленых человечков".

Помпео сказал: "Мне вспоминается, как я был молодым командиром танкового взвода, когда была угроза, что российские орды покатятся на Запад. И они добились многих из своих задач, не перебросив ни одного танка - гм, возможно, на Украине это не совсем так - перебросив только горстку танков через международные границы. Да, доктрина Герасимова [о нелинейном ведении войны. - Прим. авт.] существует с 70-х". Помпео отметил, что сегодня генерал Герасимов - начальник Генштаба ВС РФ: "Он их высший военный лидер. И он это осуществляет".

"ЦРУ расширяет полномочия разведчиков, чтобы поспособствовать операциям разведки" - так озаглавлена статья Washington Free Beacon на основе интервью. Помпео "говорит, что при президенте Трампе его ведомство дает более широкие полномочия оперативным сотрудникам на местах и сокращает излишний административный аппарат, чтобы поспособствовать операциям разведки", поясняет журналист Билл Герц.

"Послушайте, наша первоочередная миссия - это внешняя разведка", - сказал Помпео в интервью изданию. По его мнению, это "получается у нашего управления очень хорошо, когда ему разрешают этим заниматься. А президент собирается разрешить нам этим заниматься".

Издание комментирует: "Подобно переменам в Пентагоне, который дает командирам расширенные полномочия для действий в полевых условиях, ЦРУ дает свободу своим ресурсам шпионажа: тайным операциям, работе аналитиков разведки и техническому мастерству".

Помпео сказал, что две самые безотлагательные угрозы для безопасности США - "это террористы "Исламского государства"*, бегущие с Ближнего Востока, и активные усилия Северной Кореи, направленные на ввод в строй ракет большой дальности с ядерными боеголовками, способных наносить удары по США", пересказывает автор.

По словам Помпео, курс Белого дома по давлению на Пхеньян основан на свежих разведданных, согласно которым в ближайшие годы Северная Корея сможет нанести ядерный ракетный удар по США. "С точки зрения разведки не всегда легко установить, каков срок - 10 месяцев или 10 лет", - добавил Помпео.

"Возможно, они запустят одну ракету, оснастив ее ядерной боеголовкой, и им посчастливится. Это плохо. Мы должны это предотвратить. Но реальная угроза - это если они смогут проделывать это надежным образом, чтобы полагаться на свои возможности сдерживания", - пояснил Помпео.

"Мы знаем, что они настроены решительно. Мы знаем, что они приближаются [к цели. - Прим. ред.] с каждым пуском, неважно, успешным или неудачным. И президент сосредоточен на том, чтобы гарантировать, что этот конкретный лидер не обзаведется этим конкретным оружием", - сказал директор ЦРУ.

По словам Помпео, если президент США скажет: "Мы считаем, что дошли до точки, за которой дипломатия больше не срабатывает", ЦРУ будет готово "представить ему набор вариантов, которые, вполне возможно, успешно достигнут любой цели его политики".

Издание сообщает, что в структуре ЦРУ произошли два важных изменения. Создан "центр миссии", который сосредоточится на Северной Корее. "Чтобы противостоять растущей угрозе со стороны иностранных шпионов и утечек секретной информации, Помпео также напрямую подчинил себе контрразведывательный центр ЦРУ", - пишет автор.

"Коснувшись России, Помпео сказал: то, что он называет постоянной угрозой со стороны тайных "операций влияния" российского правительства (таких, как кибератаки и пропагандистские действия во время избирательной кампании 2016 года), не ослабевает", - пишет издание.

Издание также сообщает: "Одной из новых задач, на которых сфокусируется ЦРУ в контрразведке, будет противостояние тому, что Помпео назвал негосударственными враждебными разведслужбами, - хорошо финансируемым организациям, которые намерены внедряться в разведведомства, воровать тайны и предавать их огласке, часто с применением инсайдеров вроде Эдварда Сноудена - сотрудника АНБ по подряду, сделавшегося перебежчиком".

"Эти персонажи - иные. У них нет конкретного дома. Они вполне могут действовать во множестве стран по всему миру и общаться между собой электронными средствами или видеться только мимоходом, где-нибудь в аэропорту", - сказал Помпео.

"Мы должны гарантировать, что у разведывательного сообщества и особенно у ЦРУ будут полномочия, чтобы реагировать на это, и мы думаем об этом комплексе проблем с этой точки зрения, и еще предстоит кое-что сделать", - отметил он.

Помпео утверждал, что Иран "неохотно" соблюдает ядерное соглашение с "шестеркой", хотя на прошлой неделе госсекретарь США Тиллерсон официально заявил, что Тегеран выполняет соглашение.

"Все, что они делают вокруг соглашения, явно не затрагивает ключевую идею, которая состояла в том, чтобы создать региональную стабильность. Этого они не сделали", - добавил Помпео.

По словам Помпео, "Исламское государство"* остается крупной угрозой, а опасность, что его боевики вернутся в Европу и, возможно, доберутся до США, нарастает. "По-моему, именно поэтому администрация предпочла просто убить как можно больше этих людей", - заметил Помпео.

"Помпео завершил интервью призывом к прессе ограничить утечки секретной информации, которые, по его словам, могут быть опасны для жизни сотрудников ЦРУ", - сообщает издание.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.