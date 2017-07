27 июля 2017 г. Генри Фой | Financial Times Претензии "Роснефти" к "Системе" создают риск ухудшения инвестиционного климата "Даже по стандартам Игоря Сечина его возражение, произнесенное с непроницаемым лицом, было экстраординарным", - пишет корреспондент Financial Times Генри Фой. "Когда его спросили, поспособствовал ли громкий судебный иск, в котором "Роснефть" требовала от бизнесмена-соперника 3 млрд долларов, более пессимистичному отношению к инвестициям в Россию, могущественный глава нефтяной компании, контрольный пакет которой принадлежит государству, перевернул вопрос с ног на голову", - утверждает издание. Он сказал: "Это улучшает инвестиционный климат, потому что делает менеджмент и акционеров более транспарентными и ответственными". Фой комментирует: "Инвесторы, по-видимому, с этим не согласились. За 30 дней с тех пор, как в начале мая был подан иск, широкий российский рынок упал на 14%. Многие узрели в требовании "Роснефти" признаки личной вендетты, что пробудило неприятные воспоминания о более ранних захватах частной собственности могущественными физическими лицами при политической поддержке". Напомнив суть тяжбы ("Роснефть" обвиняет частный конгломерат АФК "Система" в выводе активов из "Башнефти", когда в 2009-2014 годах та была частью ее портфеля; "Система" обвинения отрицает), издание также указывает, что в 2014 году владелец "Системы" Евтушенков был помещен под домашний арест, акции "Башнефти" - арестованы судом, а затем ренационализированы. В 2016 году "Роснефть" приобрела ее акции у государства. "Два международных инвестора заявили в кулуарах, что самый тревожный аспект иска состоит не только в том, что частная компания лишилась своего актива, но и в том, что бенефициар, контролируемый Кремлем, также ищет дополнительной компенсации", - говорится в статье. Автор усматривает параллели с судьбой Михаила Ходорковского. Все 15 ходатайств АФК "Система" судье, включая просьбу о назначении независимого аудитора для оценки финансового требования, были отклонены. Во время слушания на прошлой неделе одно из ходатайств АФК "Система" было отклонено через несколько секунд после того, как адвокат закончил речь. Отказ от привлечения аудитора может "сигнализировать о возможном доверии суда оценкам "Роснефти", что было бы негативным развитием событий для АФК "Система", говорит Игорь Гончаров, московский аналитик по акциям, представляющий фирму BCS Global Markets. Выступая в качестве одного из назначенных экспертов от АФК "Система", бывший глава российского регулятора рынков заявил на прошлой неделе, что предполагаемая незаконная практика является "стандартными корпоративными действиями", и что наказание компании поставит под сомнение применение российских финансовых регулирующих положений, пишет автор статьи. В соответствии с судебными документами девять экспертов "Роснефти" включают в себя студента университета и недавнего выпускника факультета экономики. Источник: Financial Times