27 июля 2017 г. Артур Бизли, Штефан Уэгстил | Financial Times Европа бьет тревогу по поводу голосования по ужесточению санкции США против России Американские конгрессмены спровоцировали ожидаемо гневный ответ Москвы, когда проголосовали подавляющим большинством за закручивание гаек по России посредством более жестких санкций, пишут Артур Бизли и Штефан Уэгстил в британской Financial Times. "Однако среди тех, кто громче всего возмущался, были традиционные европейские союзники, которые опасаются сопутствующего ущерба для собственных коммерческих интересов", - говорится в статье. "Принцип "Америка прежде всего" не может означать, что интересы Европы на последнем месте, - передают авторы предупреждение, сделанное в среду Жан-Клодом Юнкером, председателем Еврокомиссии. - Американский законопроект может возыметь непреднамеренные односторонние последствия". "Брюссель обеспокоен тем, что европейские энергетические группы, - такие, как Shell, Eni и BP, - которые ведут бизнес с Россией, попадут под перекрестный огонь санкций, что навредит стратегическим инвестициям и подвергнет опасности энергетическую безопасность континента", - отмечают журналисты. "Часть предлагаемого американского законодательства нацеливается на "Северный поток-2", проект по доставке российского газа в Германию", - уточняет газета. Другие инфраструктурные проекты, распространяющиеся на российские территории от Балтийского до Черного моря, также могут быть под угрозой, нанося ущерб интересам европейских компаний, которые инвестировали в трубопроводы и т.п., пишут авторы со ссылкой на европейских чиновников. Еврокомиссия отказалась сообщить, какие ответные меры она может принять против единственного самого важного союзника Европы, передает издание. Дипломаты настаивают, что доминирующим стратегическим приоритетом остается сохранение единства с США перед лицом воинственности России на ее западных границах и на Украине. "На кону стоит трансатлантическое единство, которое всегда было по этому [российскому] вопросу, и всегда была координация; существуют четкие обязательства по обеим сторонам Атлантики это продолжать", - цитирует издание высокопоставленного европейского дипломата. Фабрис Потье, старший сотрудник Rasmussen Global, консалтинговой фирмы, принадлежащей Андерсу Фогу Расмуссену, бывшему генсеку НАТО, отметил в беседе с газетой, что во вступительной части законопроекта четко заявлено, что американский президент должен координировать российские санкции с союзниками в Европе. "Нет оснований полагать, что президент Трамп наложит санкции на европейские компании, - сказал эксперт. - Опции ЕС весьма ограничены. Если действовать по принципу "зуб за зуб", посредством наказаний, которые могут ударить по американским энергетическим компаниям, это бы очевидно нагнетало эскалацию и не учитывало то, что принятые положения - дискреционные. Это стало бы чрезмерной реакцией на нечто весьма умеренное". Озабоченность американским законопроектом острее всего в Германии, самой крупной стороннице "Северного Потока-2", отмечают авторы. "Германия серьезно обеспокоена тем, что она воспринимает как претензию США на экстерриториальные права на европейский энергетический рынок, а также явной целью американского законодательства защитить американские экономические интересы", - говорится в статье. Хосук Ли-Макияма, директор брюссельского Европейского центра международной политэкономии, полагает, что сила ответа Еврокомиссии США подчеркивает влияние Берлина на энергетическую политику блока. "Энергетика говорит с немецким акцентом, - отметил эксперт. - Предполагается, что Европа - оплот против России, но мы бросились на защиту Москвы, в то время как США интенсифицируют санкции". При участии Джеймса Шоттера Источник: Financial Times