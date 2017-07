27 июля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Санкции бесполезны: Вашингтон "не понимает российских механизмов" "Принцип "Америка прежде всего" не может означать, что интересы Европы на последнем месте", - заявила Еврокомиссия, и ЕС смог "напрямую" добавить поправки к закону США. Der Spiegel рассуждает о российском "оборонительном патриотизме" в ответ на ужесточение санкций и прогнозирует усиление "хардлайнеров". В Москве говорят об "удручающих" новостях и не исключают "временный мезальянс с ЕС", передает The New York Times. В середине июня правительство Германии было предельно встревожено. Сначала глава германского МИДа Зигмар Габриэль совместно с главой австрийского правительства Кристианом Керном в жесткой форме осуждили инициативу Сената США по ужесточению санкций против России. Впоследствии к ним присоединилась и Ангела Меркель, пишут журналисты Der Spiegel. Немецкие политики видели в действиях США вмешательство в энергетическую политику Германии, поскольку санкции против газопровода "Северный поток-2" ставят под угрозу центральный европейский энергетический проект. "Но после того, как на днях Конгресс США одобрил законопроект о новых санкциях против РФ, Ирана и Северной Кореи, тон немецких властей внезапно изменился", - отмечают авторы. Причина "заключается в успешном лоббировании в Вашингтоне - по крайней мере, с точки зрения немецкого правительства". Как заявил МИД ФРГ, "усилия немецкой стороны и Еврокомиссии в Вашингтоне принесли результаты. Текст законопроекта значительно улучшился по сравнению с той версией, что пришла из Сената". В тексте остается место, в котором говорится, что "политика Соединенных Штатов не признает газопровод "Северный поток-2" из-за его губительного влияния на энергетическую безопасность ЕС, газовый рынок в Центральной и Восточной Европе, а также энергетические реформы на Украине". Однако в статье 232, где речь идет о санкциях против компаний, которые помогают строить российский газопровод, указано, что "президент США может после согласования с союзниками США принять соответствующие меры". По сравнению с другими частями закона это действительно довольно мягкая формулировка, так как оставлено место для маневра президента США, передают авторы статьи. Новые американские санкции приведут совсем не к тому эффекту, какой задумывался: они упрочат позиции российского президента Владимира Путина, пишет в другом материале Der Spiegel обозреватель Беньямин Биддер. "По сути, 70-страничный закон частично является объявлением экономической войны России", - считает журналист. Он предполагает наказывать компании, имеющие отношение к строительству или эксплуатации российских газопроводов, и это коснется не только экспорта российских энергоносителей в Европу, который до сих пор приносит до 50% доходов в российский бюджет. Американские санкции преследуют цель "поставить Россию на колени в экономическом плане", пишет Биддер, "но при этом люди в Вашингтоне, которые их принимают, не понимают главных механизмов российской политики". "Если россиянам покажется, что заграница оказывает давление на их страну, они сплотятся вокруг своего президента, несмотря на недовольство его внутренней политикой". Российский социолог и экономист Михаил Дмитриев называет этот феномен "оборонительным патриотизмом". Еще один вопрос: а нужно ли Америке, чтобы Россия в результате американских санкций погрузилась в глубокий кризис? "Опыт прошлого говорит: нет, не нужно. За первые 10 лет нахождения Путина у власти российский ВВП увеличился в восемь раз, и в городах, прежде всего, впервые начал формироваться средний класс", - отмечает Биддер. "Но в 2011 и 2012 годах популярность Путина начала падать, хотя ВВП и зарплаты были выше, чем когда-либо прежде. Это начал протестовать средний класс из Москвы и Санкт-Петербурга. Россияне уже тогда были недовольны коррупцией в политике, плохим уровнем образования, враньем по ТВ. Поэтому главный враг Путина - не бедность, а растущее благосостояние и взрослеющее население", - считает автор. "С точки зрения преступления (предположительного вмешательства России в выборы в США. - Прим. ред.) и возмездия санкции вполне понятны. Но их введение - не умное решение, так как, заработав, они лишь укрепят позиции хардлайнеров в окружении Путина", - подытоживает Биддер. Американские конгрессмены спровоцировали ожидаемо гневный ответ Москвы, когда проголосовали подавляющим большинством за закручивание гаек по России посредством более жестких санкций, пишут Артур Бизли и Штефан Уэгстил в британской Financial Times. "Однако среди тех, кто громче всего возмущался, были традиционные европейские союзники, которые опасаются сопутствующего ущерба для собственных коммерческих интересов", - говорится в статье. "Принцип "Америка прежде всего" не может означать, что интересы Европы на последнем месте, - передают авторы предупреждение, сделанное в среду Жан-Клодом Юнкером, председателем Еврокомиссии. - Американский законопроект может возыметь непреднамеренные односторонние последствия". Брюссель обеспокоен тем, что европейские энергетические группы, - такие, как Shell, Eni и BP, - которые ведут бизнес с Россией, попадут под перекрестный огонь санкций. Еврокомиссия отказалась сообщить, какие ответные меры она может принять против единственного самого важного союзника Европы, передает издание. Дипломаты настаивают, что доминирующим стратегическим приоритетом остается сохранение единства с США перед лицом воинственности России на ее западных границах и на Украине. Фабрис Потье из Rasmussen Global, консалтинговой фирмы, принадлежащей Андерсу Фогу Расмуссену, бывшему генсеку НАТО, отметил в беседе с газетой, что во вступительной части законопроекта четко заявлено, что американский президент должен координировать российские санкции с союзниками в Европе. "Нет оснований полагать, что президент Трамп наложит санкции на европейские компании, - сказал эксперт. - Опции ЕС весьма ограничены. Если действовать по принципу "зуб за зуб", посредством наказаний, которые могут ударить по американским энергетическим компаниям, это бы очевидно нагнетало эскалацию и не учитывало то, что принятые положения - дискреционные". Озабоченность американским законопроектом острее всего в Германии, самой крупной стороннице "Северного Потока-2", отмечают авторы. "Германия серьезно обеспокоена тем, что она воспринимает как претензию США на экстерриториальные права на европейский энергетический рынок, а также явной целью американского законодательства защитить американские экономические интересы", - говорится в статье. Хосук Ли-Макияма, директор брюссельского Европейского центра международной политэкономии, отметил: "Энергетика говорит с немецким акцентом. Предполагается, что Европа - оплот против России, но мы бросились на защиту Москвы, в то время как США интенсифицируют санкции". Российские законодатели в среду призвали к "болезненным" мерам против США в ответ на планы введения новых санкций, в то время как Кремль больше сосредоточился на ущербе, который санкции нанесут отношениям между Вашингтоном и Москвой, пишет The New York Times. В Москве "зазвучали предположения, что недовольство европейцев предложенными мерами приведет к созданию антиамериканского альянса", отмечает корреспондент Нил Макфаркуар. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил: "Сейчас можно сказать, что новости весьма печальные с точки зрения российско-американских отношений и перспектив их развития. И не менее удручающие с точки зрения международного права и международных торговых отношений". Константин Косачев, глава Комитета по международным делам в Совете Федерации, написал в Facebook, что ответ Москвы должен быть "болезненным" для американцев. Он также предложил временный "мезальянс" с Евросоюзом. Сергей Рябков, замминистра иностранных дел, заявил, что санкции уничтожают все перспективы улучшения отношений, сказав, что происходящее "не укладывается в рамки здравого смысла", передает издание. Законопроект, одобренный Палатой представителей во вторник, усиливает экономические санкции против России, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, причем новые меры оставили впечатление, что теперь американские санкции сохранятся надолго, говорится в статье. "Были ожидания, что санкции постепенно снимут, потому что будет прогресс в политическом урегулировании на Украине", - сказал Олег Хохлов, партнер Goltsblat BLP, российского отделения лондонской юридической фирмы Berwin Leighton Paisner. - Но эти санкции скоро станут законом, и все сильно затрудняется, так что приходится осознать, что это надолго". "Стремление ввести новые санкции против России может показаться хорошим делом, но разжигание новой холодной войны способно отправить США в неправильном направлении. Пора свернуть с пути к столкновению, а не жать на газ", - пишет гражданский активист из организации RootsAction.org Норман Соломон в статье для USA Today. "Законопроект о новых санкциях олицетворяет собой одержимость идеей непременно обвинить Россию, что почти не оставляет возможностей подумать о том, как снизить опасность ядерной войны между двумя странами", - обращает внимание автор. "Активно выступая за санкции против России, лунатики на Капитолийском холме ставят под угрозу будущее человечества", - полагает активист.