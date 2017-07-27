Еврокомиссия усиливает давление на страны Восточной Европы

Выступая против посягательств на правовое государство и недостаточную солидарность при приеме беженцев, Брюссель пригрозил, что прибегнет к статье 7-й Договора о Европейском союзе, пишет корреспондент Le Monde в Брюсселе Жан-Пьер Стробантс.

В среду, 26 июля, Комиссия в Брюсселе отважилась на два новых шага, способных вызвать широкомасштабный кризис со странами Центральной и Восточной Европы: это вопросы по правовом государству в Польше и по отказу от солидарности в приеме беженцев, говорится в статье.

Сначала Еврокомиссия со всей твердостью объявила Польше, что готова запустить тяжелую процедуру санкций в ее отношении, если Варшава будет упорно продвигать свои проекты реформы, ставящие под сомнение независимость правосудия, передает журналист.

Вето, которое польский президент Анджей Дуда наложил в понедельник на два из четырех спорных законопроектов, разработанных правящей ультраконсервативной партией "Право и справедливость" (ПиС), показало, что "положение вещей изменилось", признал в среду первый вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс. Однако этого недостаточно, чтобы сменить тон на более примирительный. Тиммерманс считает, что четыре законопроекта угрожают правовому государству и могут оказать "крайне негативное воздействие" на независимость судей, передает автор.

Теперь Еврокомиссия предлагает Варшаве ответить в месячный срок на ее "рекомендацию" по поводу правового государства и всерьез угрожает "незамедлительно" запустить процедуру в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС, если польское правительство будет упорствовать в своем желании отстранять или отправлять в отставку судей Верховного суда Польши, продолжает автор.

Дойдет ли ЕС впервые в своей истории до того, чтобы лишить права голоса одно из государств-членов, предъявляя ему "красную карточку"?

Если ничего не изменится, то Тиммерманс отправится в сентябре для обсуждения в Евросовет. Затем должен будет высказаться саммит глав государств, и тут, несомненно, процесс будет заблокирован: венгерский премьер-министр Виктор Орбан, всегда оказывающий поддержку председателю ПиС Ярославу Качиньскому, заявил, что он выступит против обвинений в адрес Польши, говорится в статье.

Орбан, сам подвергшийся преследованиям Брюсселя, в частности за проекты реформы венгерской системы образования, и ставший объектом европейских процедур за нападки на НПО и университеты, связанные с финансистом Джорджем Соросом, пообещал использовать "все имеющиеся законные средства", чтобы воспрепятствовать действиям Еврокомиссии, пишет Стробантс.

Судя по всему, ПиС не очень-то склонна соглашаться на "конструктивный" диалог, переформулированный в среду Тиммермансом, полагает автор статьи. В Варшаве официальный представитель правительства дерзко ответил, что власть не согласится ни на какой "шантаж" со стороны чиновников из ЕС".

Вопрос о распределении беженцев, признанных таковыми странами, куда они прибыли, - другой повод для разногласий ЕС со странами Центральной и Восточной Европы. Коллегия еврокомиссаров отправила в Польшу, Венгрию и Чешскую Республику "мотивированное заключение" по поводу их отказа участвовать в планах по перемещению беженцев, принятых в 2015 году с целью разгрузить Грецию и Италию, говорится в статье.

Европейский комиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос без особой убежденности призвал соответствующие страны к солидарности "в европейском духе". Будапешт и его союзники отказались от всяких новых обсуждений и, похоже, предпочли выплатить штрафы. Венгрия и Польша не соглашаются ни на какое перемещение беженцев начиная с 2015 года, в то время как Швеция, например, приняла 1 тыс. беженцев, Португалия - 1,4 тыс., Нидерланды - 2,2 тыс., указывает автор.

"Час истины для восточноевропейских стран приближается, - сказал один неназванный западноевропейский дипломат. - Следующим этапом, несомненно, станут дебаты о субсидиях и денежных средствах, которые были им щедро предоставлены, в том числе 10 млрд евро выделено Польше из Фонда сплочения".