Два швейцарских адвоката приходят на помощь российскому спорту

Швейцарские адвокаты Эммануэль Кильченманн из Фрибура и Серж Виттоз из кантона Во добились отмены санкций, от которых пострадали девять российских спортсменов по гребле на байдарках и каноэ после опубликования доклада Макларена. Это вдохновило другие российские спортивные федерации, пишет московский корреспондент швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

Российский спорт приступил к щекотливой процедуре реабилитации с помощью двух швейцарских адвокатов. Эммануэль Кильченманн и Серж Виттоз с успехом защитили девять российских спортсменов от несправедливых подозрений в применении допинга со стороны Международной федерации каноэ (FIC). Судебный процесс возник из-за пресловутого доклада Макларена, раскрывающего существование большого сговора между различными российскими учреждениями с целью ослабления антидопингового контроля, говорится в статье.

Через месяц после публикации второй части скандального документа Международная федерация каноэ 27 января прошлого года потребовала временного отстранения девяти российских спортсменов. Карьера трех лучших спортсменов оказалась разрушена докладом Ричарда Макларена, передает журналист.

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) решила перейти в юридическую контратаку. Сначала она связалась с Эммануэлем Кильченманном, чей адвокатский кабинет во Фрибуре уже насчитывает несколько российских клиентов. Адвокат, специализирующийся в этой области, для данного дела привлек Сержа Виттоза, обосновавшегося в Лозанне и специализирующегося на спортивном праве. Двое партнеров работали не покладая рук и сочинили отчет о расследованиях на 6 тыс. страниц, отмечает Гриншпан.

После нескольких слушаний спортсменов и защитительных речей адвокатов Международная федерация каноэ 31 марта дала задний ход и оправдала девятерых российских спортсменов. "Доказательства недостаточны для подтверждения обвинений в нарушении антидопинговых правил, выдвинутых против каждого из девяти спортсменов. Следовательно, спортсмены могут свободно участвовать в соревнованиях в течение 2017 года", - вынесла решение FIC.

Это решение прошло совершенно незамеченным, FIC предпочла не распространяться об этой неприятной ошибке. Россияне на удивление не стали предавать чрезмерной огласке свою победу. Так было до 19 июля. В этот день национальная федерация созвала пресс-конференцию с ясным и точным названием: "Как победить Макларена: опыт швейцарских адвокатов Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ", говорится в статье.

"Предстоит проделать еще много работы, - поясняет Le Temps Серж Виттоз, который по этому поводу отправился в Москву вместе со своим коллегой Эммануэлем Кильченманном. "Во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ все одержимы спортом. Они стараются вернуться к естественному ходу вещей. В то время как Международная федерация продолжает держать россиян под наблюдением и ставит им палки в колеса. Вот пример: ни один российский арбитр не допущен к будущим большим соревнованиям", - рассказывает адвокат. И настойчиво утверждает, что борьба была тяжелой. "Сначала главный секретариат был очень агрессивен, они хотели добиться отстранения на четыре года. Мы думали, что дело дойдет до Спортивного арбитражного суда", расположенного в Лозанне.

По мнению швейцарских адвокатов, Россия совсем не подготовлена к тому, чтобы юридически встречать лицом к лицу поток обвинений, вызванных докладом Макларена. "Мы посоветовали россиянам организовать целевую рабочую группу, оснащенную правовыми аргументами и осуществляющую координацию между национальными федерациями по различным видам спорта", - уточняет Серж Виттоз.

С учетом недавних трансляций международных СМИ, Серж Виттоз напоминает о том, что все российские футболисты, участвовавшие в Чемпионате мира 2014 года, а также многие спортсмены-олимпийцы остаются под наблюдением антидопинговых властей. "Мы ждем результатов расследования до конца года, - предупреждает он. - Известно, что Игры пройдут в феврале, у россиян останется мало времени, чтобы отреагировать в случае, если они будут отстранены от участия в конце года. С другой стороны, все спортсмены, упомянутые в докладе Макларена, должны готовиться к будущим санкциям".