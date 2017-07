27 июля 2017 г. Чарли Сэвидж | The New York Times Кандидат на пост в Минюсте США заявил, что сотрудничал с "Альфа-банком" в расследовании контактов со штабом Трампа Брайан Бенчковски, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост главы уголовного подразделения Министерства юстиции, подтвердил, что помогал российскому "Альфа-банку" в расследовании связей с Trump Organization, пишет The New York Times. На прошлой неделе, по сообщению The New York Times, Бенчковски рассказал о своем сотрудничестве с "Альфа-банком" юридическому комитету Сената, напоминает корреспондент Чарли Сэвидж. "Во вторник, выступая на слушаниях по утверждению в должности, Бенчковски признал, что его работа на "Альфа-банк" была непосредственно связана с подозрениями по поводу связей банка с аферой Трампа и России", - говорится в статье. Бенчковски пояснил, что его юридическая фирма Kirkland&Ellis помогала "Альфа-банку" осуществлять надзор за расследованием контактов серверов банка с Trump Organization. Согласие Бенчковски сотрудничать с "Альфа-банком" "представляется мне странным, необъяснимым решением в свете всех подозрений и проводимого расследования", сказал сенатор-демократ Ричард Дурбин. Бенчковски ответил, что принял в марте предложение представлять "Альфа-банк" отчасти потому, что понимал, что подозрения по поводу связей банка были безосновательными, и при этом не был уверен, что администрация предложит ему должность. ФБР впоследствии заключило, что поток данных не является свидетельством тайного диалога со штабом Трампа. Источник: The New York Times