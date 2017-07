27 июля 2017 г. Натаниэл Поппер | The New York Times Обвинительный акт: в центре преступления находилась биткойн-биржа "Россиянин был обвинен в управлении операциями по обмену биткойнов на черном рынке, что способствовало отмыванию миллиардов долларов и находилось в центре нескольких криминальных схем, как говорится в обвинительном акте федерального суда", - пишет The New York Times. "В обвинительном акте, опубликованном в Калифорнии в среду, приводится длинный список незаконных действий, которым способствовала биткойн-биржа под названием BTC-E, в том числе мошенничество при помощи программ-вымогателей, хищение персональных данных, оборот наркотиков и подкуп официальных лиц", - сообщает издание. "Россиянин, ставший главным обвиняемым в этом деле, 37-летний Александр Винник, был арестован в Греции во вторник", - говорится в статье. "Преступники, похищавшие или вымогавшие биткойны у своих жертв, переводили виртуальную валюту в BTC-E, где она обменивалась на традиционную валюту при помощи многочисленных банковских счетов, зарегистрированных на имя подставных компаний", - пишет газета. "Сотрудники Министерства юстиции [США] заявили, что благодаря этому обмену преступники отмыли более 4 млрд долларов, причем большая часть денег переводилась в американские доллары или русские рубли", - отмечает автор. "Приговор может послужить объяснением потрясения на рынке цифровой валюты в 2014 году. Винник и его партнеры обвиняются в хищении средств из биткойн-биржи Mt. Gox в Токио, заявившей о банкротстве в 2014 году после обнаружения хакерского взлома", - говорится в статье. "Похищенные биткойны затем переводились на другую биржу виртуальной валюты, Bitstamp, и продавались за традиционную валюту, размещенную на банковских счетах, контролируемых Винником в Латвии и на Кипре", - пишет газета. Источник: The New York Times