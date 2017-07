27 июля 2017 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Российские парламентарии призывают к ответным действиям против новых американских санкций Российские законодатели в среду призвали к "болезненным" мерам против Соединенных Штатов в ответ на планы введения новых санкций, в то время как Кремль больше сосредоточился на ущербе, который санкции нанесут отношениям между Вашингтоном и Москвой, пишет The New York Times. "Помимо призывов к жесткому ответу, многие в России заявили о смерти всех надежд на улучшение отношений с Вашингтоном при администрации Трампа, и зазвучали предположения, что недовольство европейцев предложенными мерами приведет к созданию антиамериканского альянса", - передает корреспондент Нил Макфаркуар. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что меры США пока еще не получили статус закона. Палата представителей и Сенат должны согласовать свои версии, прежде чем документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Отношение к этому будет формулироваться после тщательного анализа и решение будет приниматься президентом Владимиром Путиным, сказал Песков. "Сейчас можно сказать, что новости весьма печальные с точки зрения российско-американских отношений и перспектив их развития. И не менее удручающие с точки зрения международного права и международных торговых отношений", - заявил Песков. Константин Косачев, глава Комитета по международным делам в Совете Федерации, написал в Facebook, что ответ Москвы должен быть "болезненным" для американцев. Он также предложил временный "мезальянс" с Евросоюзом. Сергей Рябков, замминистра иностранных дел, заявил, что санкции уничтожают все перспективы улучшения отношений, сказав, что происходящее "не укладывается в рамки здравого смысла", передает издание. Законопроект, одобренный Палатой представителей во вторник, усиливает экономические санкции против России, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, причем новые меры оставили впечатление, что теперь американские санкции сохранятся надолго, говорится в статье. "Были ожидания, что санкции постепенно снимут, потому что будет прогресс в политическом урегулировании на Украине", - сказал Олег Хохлов, партнер Goltsblat BLP, российского отделения лондонской юридической фирмы Berwin Leighton Paisner. "Вопрос был в том, когда это произойдет, - продолжил он. - Но эти санкции скоро станут законом, и все сильно затрудняется, так что приходится осознать, что это надолго". Источник: The New York Times