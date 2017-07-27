Еврокомиссия преуспела в смягчении американских санкций по России

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил в среду, что Брюссель готов "действовать быстро" и "в считанные дни", если новые американские санкции против России навредят европейской энергетической безопасности, пишут Анка Гурзу и Лили Байер в брюссельской версии издания Politico. "Однако еще до того, как Юнкер начал делать жесткие публичные заявления, европейские служащие, лоббирующие в Вашингтоне, смогли смягчить первоначальный размах предлагаемых санкций при помощи поправок, внесенных в последнюю минуту; соглашение по ним было достигнуто в выходные", сообщает издание со ссылкой на чиновников в Брюсселе и Вашингтоне.

"Мы поддерживали тесную связь на протяжении прошедших пяти недель с европейской делегацией в Вашингтоне и с посольствами", - рассказал авторам помощник сенатора-демократа на условиях анонимности. Источник также сообщил, что в преддверии голосования в Палате представителей во вторник ЕС смог "напрямую" добавить формулировку в текст с поправками, призывающую президента США поддержать единство с европейскими партнерами в ходе реализации санкций.

"Более ранний вариант законопроекта инициировал бы санкции, даже если бы у российских компаний был очень небольшой уровень участия в совместных проектах с европейскими компаниями, - говорится в статье. - Это подвергло бы угрозе проекты, которые ЕС считает важнейшими для своей энергетической диверсификации, например, газовое поле "Шах-Дениз-2" в Азербайджане, которое эксплуатирует британская BP и в котором у российского "Лукойла" 10-процентная доля, и египетское шельфовое месторождения Зор, которое эксплуатирует итальянская Eni и в котором российская "Роснефть" имеет 30%".

"Однако ЕС удалось поднять планку: теперь санкции начнут действовать, только если российские акционеры имеют в проекте 33% или более", - рассказал изданию помощник сенатора. Таким образом, из списка исключены "Шах-Дениз-2" и Зор.

"Переговорщики-республиканцы и демократы также внесли два ключевых изменения в законопроект в ответ на европейскую озабоченность санкциями, связанными с трубопроводами, - продолжают авторы. - Одно изменение призвано гарантировать, что с союзниками проконсультируются перед тем, как налагать наказания, которые могут навредить доступу Германии к природному газу из России. Другая поправка нацелена на то, чтобы прояснить, что санкции не будут косвенно препятствовать проекту нефтепровода из Казахстана.

"Германия много вмешивалась на Капитолийском холме", - рассказал изданию европейский чиновник.

"Несмотря на более мягкий тон предложенных санкций, многие проекты и компании могут пострадать, - говорится в завершение. - Один из поводов для беспокойства, например, касается того, что европейские энергетические или обслуживающие компании, вовлеченные в техобслуживание, ремонт и расширение трубопроводов в России, также будут затронуты, что охватит и модернизацию российских трубопроводов, которые снабжают украинскую газовую транзитную систему - важнейший для ЕС путь доставки газа".