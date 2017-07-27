Глупый ход Америки

Новые американские санкции приведут совсем не к тому эффекту, какой задумывался: они упрочат позиции российского президента Владимира Путина, убежден политический обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Беньямин Биддер.

Тот факт, что "санкции не были согласованы с традиционными союзниками США, а также не учли их интересы", вызывает тревогу. "По сути, 70-страничный закон частично является объявлением экономической войны России, - подчеркивает журналист. - Он предполагает наказывать компании, имеющие отношение к строительству или эксплуатации российских газопроводов". Это не только коснется экспорта российских энергоносителей в Европу, который вплоть до сих пор приносит до 50% доходов в российский бюджет, но и затронет многочисленные европейские энергетические компании.

Американские санкции преследуют цель "поставить Россию на колени в экономическом плане", пишет Биддер, "но при этом люди в Вашингтоне, которые их принимают, не понимают главных механизмов российской политики". "Если россиянам покажется, что заграница оказывает давление на их страну, они сплотятся вокруг своего президента, несмотря на недовольство его внутренней политикой", - говорится в статье. Российский социолог и экономист Михаил Дмитриев называет этот феномен "оборонительным патриотизмом".

Еще один вопрос, а нужно ли Америке, чтобы Россия в результате американских санкций погрузилась в глубокий кризис, продолжает автор. "Опыт прошлого говорит: нет, не нужно. За первые 10 лет нахождения Путина у власти российский ВВП увеличился в восемь раз, и в городах, прежде всего, впервые начал формироваться средний класс", - отмечает Биддер.

"Но в 2011 и 2012 годах популярность Путина начала падать, хотя ВВП и зарплаты были выше, чем когда-либо прежде. Это начал протестовать средний класс из Москвы и Санкт-Петербурга. Материальное благосостояние казалось ему гарантированным навсегда, и средний класс захотел добиваться новых целей. Согласно опросам общественного мнения, россияне уже были недовольны коррупцией в политике, плохим уровнем образования, враньем по ТВ". "Поэтому главный враг Путина - не бедность, а растущее благосостояние и взрослеющее население", - считает автор.

"С точки зрения преступления (предположительного вмешательства России в выборы в США. - Прим. ред.) и возмездия санкции вполне понятны. Но их введение - не умное решение, так как, заработав, они лишь укрепят позиции хардлайнеров в окружении Путина", - подытоживает Биддер.