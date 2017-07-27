Президент Филиппин Родриго Дутерте: Оксфордский университет - "школа для глупых людей"

Вспыльчивый президент Филиппин Родриго Дутерте обрушился на Оксфордский университет, назвав его "школой для глупых людей" после публикации исследования, в котором утверждается, что он оплатил киберармию для увеличения своей популярности в социальных сетях. Об этом пишет The Telegraph.

Дутерте признал, что платил людям, защищавшим его в соцсетях, но заявил, что это происходило только в период предвыборной кампании, категорически отрицая, что это продолжилось после его избрания.

"Сейчас мне это не нужно. Я не нуждаюсь в самозащите от атак. Я сказал свое слово во время инаугурации и кампании, - заявил он. - Оксфордский университет? Это школа для глупых людей".