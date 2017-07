27 июля 2017 г. Тимоти У. Мартин | The Wall Street Journal У северокорейской армии хакеров появилась новая цель - банковские счета Электронная армия Северной Кореи раскололась на многочисленные группировки и устраивает организованные атаки, задачей которых все чаще является перевод украденных средств в закрытое государство. Об этом говорится в докладе, созданном при поддержке южнокорейского правительства и опубликованном в четверг, передает The Wall Street Journal. "Акцент на финансах свидетельствует о значительном отходе от прежних схем атак Пхеньяна, целью которых было получить военную информацию, дестабилизировать компьютерные сети или запугать. Это также показывает, как северокорейская быстро развивающаяся - но дорогостоящая - программа по созданию ядерных ракет увеличила ее потребность в средствах на фоне введения финансовых санкций против страны", - пишет издание. "Исследователи в сфере кибербезопасности давно подозревали хакерскую группировку Lazarus в проведении ряда атак с 2014 года при поддержке Северной Кореи. Ранее в этом году российская компания по компьютерной безопасности "Лаборатория Касперского" идентифицировала ответвление Lazarus под названием BlueNoroff, специализирующееся на взломах иностранных финансовых институтов", - говорится в статье. В новом докладе финансируемый правительством Корейский институт финансовой безопасности заявил об идентификации второй группировки, связанной с Lazarus, осуществившей ряд кибератак на Южную Корею. "Проблема с Северной Кореей состоит в том, что она больше не проводит обычные атаки. Они стали более организованными, подобными военной операции", - заявил Ким Сын Джу, профессор университета Корё (Сеул). За пределами Южной Кореи группировка Lazarus недавно переориентировалась на казино, компании-разработчики программного обеспечения для финансовых операций и даже на группировки организованной преступности, по словам Виталия Камлюка, директора по глобальным исследованиям и анализу "Лаборатории Касперского", специализирующегося на Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Это похоже на идеальное преступление, - заявил Камлюк. - Когда ты крадешь у вора, никто не будет тебя искать. Правоохранительные органы сосредоточатся на преступнике, укравшем деньги первым". Источник: The Wall Street Journal