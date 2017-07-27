В лабиринте ливийских фронтов

"Все это звучит слишком хорошо, чтобы оказаться правдой: беспомощный глава правительства, военачальник-эгоист и неопытный посредник пытаются спасти одну страну от развала и целый континент - от очередного серьезного кризиса", - пишет Андреа Бэм на страницах немецкой газеты Die Zeit о состоявшейся в среду встрече, на которой ливийский премьер Фаиз Сарадж, практически не имеющий реальной власти, и главный ливийский "полевой командир" Халифа Хафтар при посредничестве французского президента Эммануэля Макрона договорились о режиме прекращения огня и проведении новых выборов в начале следующего года.

Все это может "вывести страну из хаоса, которым пользуются контрабандисты", говорится в статье. Макрон, который не проработал на своем посту и десяти недель, похвалил "историческое мужество" обоих политических и военных противников. Однако "при ближайшем рассмотрении совместное коммюнике является соглашением о намерениях, причем - с массой прорех", констатирует Бэм.

"Мы обязуемся соблюдать режим прекращения огня и отказаться от применения военной силы", - говорится в документе. Исключение делается только для "борьбы с террором". "Но эта формулировка отлично известна по бессчетным соглашениям о режиме прекращения огня в Сирии, где "террористами" сплошь и рядом называют любую сторону, которая стоит у кого-то на пути", - отмечает журналистка.

К тому же стороны не договорились по поводу точной даты выборов и не выработали детали интеграции вооруженных формирований в армию. Но главные вопросы - будут ли вооруженные формирования в Ливии соблюдать достигнутое соглашение и сколько реальной власти есть у Сараджа и Хафтара, говорится в статье.

Фаиз Сарадж с 2015 года возглавляет международно-признанное правительство единства. Тем не менее, даже несмотря на поддержку большого числа ливийцев, ему так и не удалось расширить свои полномочия за пределы столицы страны Триполи. Также ему не удалось разрешить проблемы бесчинств многочисленных вооруженных формирований, восстановить систему здравоохранения и юстиции, наладить поставки электричества. У премьера нет вооруженных сил: вооруженные подразделения в Триполи и вокруг него поддерживают премьера, но не подчиняются ему, поясняет Бэм.

Другие вооруженные формирования в Триполи и важнейшем торговом городе Ливии Мисрате поддерживают бывшее исламистское правительство. В течение нескольких прошлых недель происходили постоянные военные столкновения между ними и верными Сараджу подразделениями неподалеку от Триполи.

В свою очередь, центр власти Хафтара находится на востоке Ливии, в городе Тобрук, где сформировано еще одно правительство. Ливийская национальная армия Хафтара состоит из старых военных Муаммара Каддафи. Наряду с дислоцированными в Мисрате бригадами, которые поддерживают состоятельные бизнесмены, армия Хафтара считается одной из самых значительных военных сил в Ливии, поясняет журналистка.

Хафтар, в прошлом командир армии Каддафи, ставший его противником, после свержения Каддафи зарекомендовал себя в качестве "непримиримого врага всех исламистских сил в Ливии". А влиятельной фигурой на востоке Ливии он стал благодаря поддержке из-за рубежа. Несмотря на международное эмбарго, Хафтар получал и продолжает получать деньги о оружие от Египта, ОАЭ и России. Первые два государства видят в нем союзника в борьбе с "братьями-мусульманами" и в поддержке их собственных планов региональной экспансии. Египетский президент неоднократно использовал египетские бомбардировщики для поддержки Хафтара. Москва же "видит в Хафтаре фактор, при помощи которого можно давить на Евросоюз", говорится в статье.

"Путину не приходится особо напрягаться, так как в Ливии ЕС не выступает единым альянсом", - продолжает журналистка. Пока Италия пытается агитировать города на ливийском побережье бороться с перевозчиками мигрантов, а также вооружает ливийскую береговую охрану и охраняет свои нефтяные интересы, Франция действует по двум направлениям: в политическом плане Париж с согласия Брюсселя поддерживает Сараджа, а в военном - помогает Хафтару в его военных операциях против исламистов на востоке страны, тем самым увеличивая его амбиции на приход к власти в Триполи.

В свою очередь, с точки зрения Хафтара, парижское соглашение - скорее не компромисс, а доказательство неизбежности его взлета. Конечно же, решать без него будущую судьбу Ливии невозможно, но, если он собирается диктовать свои условия как самый сильный человек в стране, ливийцы могут столкнуться с куда более серьезными конфликтами, чем сейчас, а нелегальные перевозчики людей смогут по-прежнему заниматься контрабандой, пишет автор.

"В этом и заключается главная опасность попытки Макрона быть посредником, - подытоживает Бэм. - Тогда в худшем случае новая ливийская заваруха начнется так: военачальник-эгоист обманул слабого премьера и неопытного посредника и погрузил страну в хаос, а Европу - в очередной миграционный кризис".