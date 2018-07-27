Бутина пыталась установить тайную линию связи между Кремлем и США. Помогал ей один из Рокфеллеров

Отпрыск клана Рокфеллеров Джордж О'Нил-младший, согласно судебным документам, мог помогать Марии Бутиной в установлении секретной линии связи с Кремлем, сообщают журналисты Bloomberg Полли Мосендз, Грег Фаррелл и Илья Архипов.

О'Нил, 68-летний скульптор и благодетель консерваторов, устроил в Вашингтоне частный ужин для делегации российских высокопоставленных лиц, которые прибыли в город на Молитвенный завтрак, состоявшийся в начале февраля 2017 года. Об этом О'Нил в прошлом году рассказывал Bloomberg публично, отмечают авторы публикации. По его словам, на ужине россияне встретились с двумя конгрессменами-республиканцами и другими известными консерваторами.

О'Нил сообщал, что мероприятие было направлено на поддержание конструктивного диалога и борьбу с русофобией. "Однако по меньшей мере у некоторых из россиян, пришедших на ужин, была более вредительская повестка, утверждают теперь американские прокуроры из отдела национальной безопасности. О'Нил мог, умышленно или нет, помогать Бутиной с ее задачей по установлению неофициального канала связи между Кремлем и ведущими республиканцами", - передают журналисты.

В одном из электронных писем Бутина писала, что в состав делегации примерно из десяти россиян войдут "очень влиятельные" люди, приближенные к Кремлю. Среди них был Александр Торшин, близкий к Владимиру Путину, уточняется в статье. Впоследствии, согласно другому письму, Бутина писала - как полагают, О'Нилу, - чтобы поблагодарить его за "чудесный ужин". Она добавила: "Мой дорогой Президент получил сигнал о ваших организационных инициативах, вашем конструктивном и любезном внимании к россиянам".

Журналисты Bloomberg сообщают, что дополнительные подробности визита российской делегации в Вашингтон содержатся в расписании пятидневной поездки, внизу которого указано имя и телефон Бутиной. В Вашингтоне делегаты должны были посетить частный российско-американский ужин 31 января, Молитвенный завтрак, а также ужин с организаторами завтрака.

"Приглашенным на ужин 31 января россиянам предоставили также список из примерно десяти американцев, на встречу с которыми они могут там рассчитывать. Он был дополнен биографическими пунктами на русском языке и цветными фотографиями большинства участников. Кто составлял список гостей, неясно", - пишут авторы статьи.

"Возглавляют список О'Нил и его жена, за ними следует член Палаты представителей от Калифорнии Дана Рорабахер, который, как отмечалось в описании, поддерживает аннексию Россией Крыма. Завершается список Полом Эриксоном, который считается "американским гражданином 1", повсеместно фигурирующим в документах Бутиной. В русскоязычном описании Эриксон назван советником администрации Трампа. Занимал ли он такую позицию, неясно", - замечают журналисты Bloomberg.

"Среди других попавших в перечень - член Палаты представителей от Кентукки, республиканец Томас Масси ("поддерживает российско-американский диалог", отмечалось в списке) и голливудский режиссер Рональд Максвелл ("рассматривают на должность главы министерства культуры при Дональде Трампе", "мечтает снять фильм о репрессиях сталинской эры")", - пишут авторы статьи. Возглавлял российскую делегацию, в соответствии с документами, Торшин.

"Согласно судебным документам, предположительно, О'Нил начал предпринимать усилия по установлению контактов между Бутиной и видными консерваторами в марте 2016 года, когда стало ясно, что Трамп станет кандидатом на пост президента от Республиканской партии, - говорится в публикации. - В то же время Бутина, согласно судебным документам, написала двум американцам - считается, что Эриксону и О'Нилу - о том, что она хотела бы организовать ряд ужинов, посвященных "дружбе и диалогу", в Вашингтоне и Нью-Йорке в конце мая 2016 года".

В одном из писем Бутина писала, что Торшин подтвердил "свою заинтересованность в нашем российско-американском проекте" и что член администрации Путина одобрил "выстраивание этого канала коммуникации".

В сентябре 2016 года Бутина снова написала тем двум американцам с призывом провести еще один ужин в Вашингтоне в начале октября. Он состоялся 4 октября, и в тот же день предположительно Эриксон писал своему знакомому, что участвует в "установлении очень конфиденциальной линии связи между Кремлем и ключевыми лидерами" республиканцев через организацию по защите прав на ношение оружие. Считается, что эта организация - Национальная стрелковая ассоциация, говорится в статье.