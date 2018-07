27 июля 2018 г. Келли Вейлль | The Daily Beast Американские расисты ищут союзников в России "На следующий день после катастрофического саммита Трампа с Путиным на прошлой неделе League of the South, неоконфедератская организация, проповедующая ненависть, объявила, что запустит сайт на русском языке", - пишет автор The Daily Beast Келли Вейлль. "Россия - наш друг, - скандировала в октябре на митинге в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, группа расистов, потрясавших факелами. - Юг восстанет вновь". "Мероприятием руководил белый националист Ричард Спенсер, который агитировал за Россию до того, как Трамп вступил в должность. Спенсер, ратующий за "мирную этническую чистку", хвалил Россию как этногосударство того типа, которое он хочет создать, в 2016 году он назвал ее "единственной в мире белой державой". Вплоть до октября 2016 года Спенсер состоял в браке с Ниной Куприяновой, которая является апологетом Путина и переводит труды русского фашиста Александра Дугина", - говорится в статье. "У меня больше общего с Владимиром Путиным, чем с Бараком Обамой, - написал в 2014 году Майкл Хилл, президент League of the South. - Один защищает нацию - Русь, другой правит мультикультуральной империей, настроенной против белых. Один хранит древнюю христианскую традицию; другой порицает христианскую веру. Один ведет себя как мужчина; другой - как самодовольный кастрированный петух". "Российский президент также ратует за иллиберальную, антигейскую повестку дня, которая находит отзвук у американских ультраправых консерваторов", - пишет Вейлль. На следующий день после совместной пресс-конференции Трампа и Путина в Хельсинки Хилл опубликовал от лица своей организации обращение к "нашим русским друзьям". "В письме, где было обещано русское ответвление сайта организации, содержался призыв к "твердому и решительному взаимопониманию и приверженности сотрудничеству между русским народом и народом Юга", на основе того, что Хилл назвал их "одинаковым в целом генофондом" (ничего не говоря о пестром населении обоих регионов)", - сообщает издание. "Спустя два дня основатель ультранационалистического сайта Russia Insider дал интервью для подкаста альтернативных правых Fash the Nation, где ведущий хвалил саммит Путина и Трампа как начало "дружбы с другой самой крупной белой страной планеты", - говорится в статье. Источник: The Daily Beast