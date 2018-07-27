Россию сотрясает скандал вокруг истязаний в тюрьме

Видео, на котором сотрудники колонии избивают заключенного, вызвало в России общественное возмущение. Было возбуждено уголовное дело и предварительно арестованы шесть предполагаемых виновников, сообщает журналистка австрийского издания Die Presse Ютта Зоммербауэр.

Видеозапись, опубликованная на прошлой неделе оппозиционной "Новой газетой", показывает сцену насилия в исправительной колонии ИК-1 в Ярославле. На более чем 10-минутной записи видно, как более десяти сотрудников колонии подвергают истязаниям заключенного, избивая его дубинками и другими предметами, передает журналистка.

"Поднявшееся возмущение также проливает свет на то, какую реакцию вызывали жалобы на пытки ранее. Претензии к российской исправительной системе не новы, однако юстиция до сих пор не считала нужным проводить расследования, - отмечает Зоммербауэр. - После публикации видео это изменилось. Как сообщил региональный омбудсмен в прошлое воскресенье, все 17 участников инцидента были отстранены от работы".

"Обвинения в пытках в российских тюрьмах - это не редкость, однако они почти не имеют последствий, - продолжает журналистка. - Представили властей говорят о единичных случаях насилия, отрицая системный характер нарушения прав человека".

Инцидент стал предметом обсуждения и на состоявшейся в среду экспертной дискуссии ООН в Женеве. В России около тысячи тюрем, по данным журналистки, где размещено около 600 тыс. человек. В год регистрируется около 4 тыс. смертей по различным причинам - по словам Йенса Модвига, председателя комитета ООН против пыток, это один из самых высоких показателей среди стран-участниц Совета Европы.