27 июля 2018 г. Катрин Хилле, Эндрю Ингланд и Деметри Севастопуло | Financial Times Россия добивается, чтобы после окончания войны Запад поддержал Сирию "Россия начала полномасштабную кампанию, чтобы привлечь западные страны к гуманитарной деятельности в областях Сирии, подконтрольных правительству; это попытка убедить остальной мир наладить нормальные отношения с президентом Башаром Асадом после окончания войны", - утверждает Financial Times. Журналисты Катрин Хилле, Эндрю Ингланд и Деметри Севастопуло отмечают: "Усилия Москвы предпринимаются в момент, когда силы Асада при поддержке российских боевых самолетов вернули себе контроль над большей частью юго-запада Сирии - региона, который был одним из последних оплотов повстанцев". Газета делает вывод: "Асад имеет контроль над большей частью страны, и Путин хочет прекратить российское военное вмешательство, которое переломило ход войны в пользу Асада. Но для этого российскому лидеру нужно заручиться международной поддержкой, дабы было оказано содействие возвращению беженцев и массированному восстановлению страны, которую опустошили 7 лет гражданской войны". "Москве важно постепенно втянуть другие страны в инициативы, которые де-факто представляют собой сотрудничество с Асадом, - сказал российский эксперт Николай Кожанов (Европейский университет, Петербург). - В прошлом западные страны выказывали твердое сопротивление этой идее. Но в Европе склонны пересмотреть это в гораздо большей мере, чем мы осознаем". "Кожанов сказал, что Москва рассматривает гуманитарную помощь как "трамплин", по которому можно перескочить к более существенному вопросу восстановления (Сирии)", - пишет издание. "Для этого Путину нужна Европа, потому что Россия платить не хочет", - добавил он. "Москва также убеждает США и другие западные страны присоединиться к усилиям, которые она называет попытками вернуть в районы, подконтрольные Асаду, часть почти 6 млн сирийцев, ранее бежавших из страны", - сообщают журналисты. По утверждениям Минобороны РФ, Москва ожидает сотрудничества с Вашингтоном. "Россия также активизирует свою кампанию в Западной Европе, где на лидеров оказывается политическое давление с требованиями сократить число мигрантов", - пишет издание. "Однако аналитики считают чересчур оптимистичным прогноз Москвы, что сирийские области, менее всего пострадавшие от войны, могут абсорбировать возвращение 336 тыс. человек, а еще до 600 тыс. человек могут вернуться в другие районы в ближайшие 3-6 месяцев. Многие сирийские беженцы не стремятся возвращаться на родину, так как боятся мести со стороны режима Асада", - пишет издание. В то же самое время некоторые сопредельные с Сирией страны изменили свой подход, как утверждает газета. Иордания раньше поддерживала сирийских повстанцев, а теперь хочет экспортировать товары в Европу через Сирию и Турцию, по словам неназванного дипломата неуказанной арабской страны. Власти Ливана четко дают понять, что хотят возвращения сирийских беженцев в Сирию. Турция изменила свои приоритеты из-за появления курдского анклава на сирийско-турецкой границе и растущей неприязни турецкого населения к сирийским беженцам. Источник: Financial Times