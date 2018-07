27 июля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Дело Бутиной показывает: путинская разведка - не КГБ дедовских времен Арестованная в США "российский агент" Мария Бутина была под крылом топ-чиновника ЦБ РФ, финансировалась олигархом, а тайную линию связи между Кремлем и США устанавливала с помощью отпрыска клана Рокфеллеров, сообщают СМИ. The Washington Post рассуждает: Путин, возможно, даже не против вопиющих действий его разведки, - чем больше американцы зацикливаются на толпах российских шпионов, тем лучше. В обвинительном заключении, предъявленном россиянке Марии Бутиной, упоминается некое "Лицо под юрисдикцией США 2". "Этот человек - Джордж О'Нил-младший, один из наследников Рокфеллера, публицист-консерватор", - пишет The Wall Street Journal. Бутина обсуждала с американцами идею проведения "ужинов дружбы", на которых должны были собираться вместе россияне и политически активные граждане США. В феврале 2017 года в роли хозяина на подобном мероприятии выступил О'Нил, громогласный поборник более тесных связей с Россией. В обвинительном заключении говорится, что Бутина сказала ему, что некий представитель администрации российского президента Путина одобрил "прокладку этого канала связи". "Все, что нам было нужно, это "да" со стороны Путина. Остальное проще", - сказала Бутина О'Нилу, согласно материалам судебного дела. "Этот ужин, описанный в прошлом году в журнале Time, был одним из факторов в деле Бутиной, которая сейчас находится под стражей в ожидании суда по обвинениям в том, что она была незарегистрированным иностранным агентом", - говорится в статье. "Согласно аффидавиту ФБР, через несколько дней после мероприятия Бутина прислала О'Нилу благодарственное электронное письмо, сообщив: "Мой дражайший президент получил "послание" о (...) вашем конструктивном и любезном внимании к россиянам". "Бутина сказала О'Нилу, что Александр Торшин, один из ее ключевых покровителей в России, остался "под очень большим впечатлением". Торшин, зампред российского Центробанка, не упоминается в материалах судебного дела по имени, но его можно четко идентифицировать по его детальному описанию, пишут корреспонденты. О'Нил, 68-летний скульптор и благодетель консерваторов, устроил в Вашингтоне частный ужин для делегации российских высокопоставленных лиц, которые прибыли в город на Молитвенный завтрак, состоявшийся в начале февраля 2017 года, сообщают журналисты Bloomberg. О'Нил сообщал, что мероприятие было направлено на поддержание конструктивного диалога и борьбу с русофобией. "Однако у некоторых из россиян, пришедших на ужин, была более вредительская повестка, утверждают теперь американские прокуроры из отдела национальной безопасности. О'Нил мог, умышленно или нет, помогать Бутиной с ее задачей по установлению неофициального канала связи между Кремлем и ведущими республиканцами", - передают журналисты. В одном из электронных писем Бутина писала, что в состав делегации войдут "очень влиятельные" люди, приближенные к Кремлю. Среди них был Александр Торшин, близкий к Владимиру Путину, уточняется в статье. Приглашенным на ужин 31 января россиянам предоставили также список из примерно десяти американцев, на встречу с которыми они могут там рассчитывать. Он был дополнен биографическими пунктами на русском языке и цветными фотографиями участников. "Возглавляют список О'Нил и его жена, за ними следует член Палаты представителей от Калифорнии Дана Рорабахер, который, как отмечалось в описании, поддерживает аннексию Россией Крыма. Завершается список Полом Эриксоном, который считается "американским гражданином 1", повсеместно фигурирующим в документах Бутиной. В русскоязычном описании Эриксон назван советником администрации Трампа. Занимал ли он такую позицию, неясно", - замечают журналисты Bloomberg. Возглавлял российскую делегацию, в соответствии с документами, Торшин. В сентябре 2016 года Бутина снова написала тем двум американцам с призывом провести еще один ужин в Вашингтоне в начале октября. Он состоялся 4 октября, и в тот же день предположительно Эриксон писал своему знакомому, что участвует в "установлении очень конфиденциальной линии связи между Кремлем и ключевыми лидерами" республиканцев через организацию по защите прав на ношение оружие. Считается, что эта организация - Национальная стрелковая ассоциация, говорится в статье. "Это не КГБ времен вашего дедушки" - так озаглавил свой комментарий колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус. "Наблюдая за конкурирующими российскими разведслужбами, их пересекающимися между собой операциями против США и иногда небрежными методами работы, некоторые ветераны ЦРУ задаются вопросом, не хотят ли российские шпионы на самом деле быть пойманными", - пишет автор. "Путин, возможно, не против вопиющих действий его разведки, которые стали бы предметом ежедневных общественных дебатов. Его целью является не украсть секреты, а дестабилизировать политическую систему Америки. Чем больше люди зацикливаются на толпах российских шпионов, тем лучше, с точки зрения Путина", - полагает журналист. "Действия российской разведки за последние несколько лет стали не только более энергичными, но и более эклектичными, - объясняет бывший директор ЦРУ Джон Бреннан. - Это многообразная, предприимчивая и часто конкурентная экосистема". "Цена перехода к более быстрому подходу в стиле "куй железо пока горячо" - это нарастание небрежности. Часто принимаются непродуманные решения, стало меньше контроля со стороны более старых и опытных кадров", - считает Ролф Моуэтт-Ларссен, бывший специалист по России из ЦРУ. "Формирование Путина как профессионала происходило в рамках жесткой бюрократии и чрезвычайной секретности КГБ. Но в качестве российского президента он взял на вооружение другую модель работы - более свободную, фрагментированную, при которой различные службы конкурируют за благосклонность лидера", - пишет автор. Кроме СВР и ФСБ, он также упоминает об участии в шпионских операциях последних лет ГРУ и "фабрики троллей" - "Агентства интернет-исследований". Интересным примером нового поколения российских шпионов, пишет Игнатиус, является дело Марии Бутиной, обвиненной в участии в кампании влияния, частично ориентированной на Национальную стрелковую ассоциацию США. По данным следствия, Бутиной руководил высокопоставленный российский чиновник, а финансировал олигарх, говорится в статье. "Путин руководит многопрофильной разведслужбой эпохи интернета - такой же быстрой, легко заменимой и потенциально опасной, как фотография на Snapchat", - заключает Игнатиус.