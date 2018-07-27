Германию по-прежнему неотступно преследуют призраки "Штази"

Выставка архивных материалов тайной полиции напоминает об огромной структуре наблюдения, существовавшей при коммунистическом режиме в ГДР, пишет журналистка Натали Штайвер в Le Figaro.

Этим летом в музее "Штази" в Берлине открыта постоянная выставка "Взгляд в суть секрета", говорится в статье. "Наша задача - показать памятные материалы о надзоре и злоупотреблении данными", - комментирует Ролан Жан, немецкий федеральный комиссар по архивам "Штази".

Во время 40-летнего правления коммунистического режима в Восточной Германии миллионы немцев находились под надзором министерства государственной безопасности. Созданная в 1950 году для защиты экономики ГДР от "шпионов-диверсантов" и прочих "саботажников" тайная полиция "Штази" за несколько десятилетий стала государством в государстве, указывает автор статьи.

В 1988 году, за год до падения Берлинской стены, в "Штази" еще насчитывалось более 91 тыс. служащих с полной занятостью - и это всего на 16 млн жителей. Вдобавок имелось 189 тыс. "неофициальных" сотрудников: эти добровольные или вынужденные стукачи по запросу следили за своими коллегами, соседями, а порой и за друзьями, сообщает журналистка.

17 июля этого года немецкое правительство подтвердило, что для оцифровки документов "Штази" будет выделено 253 млн евро, говорится в статье.

Два миллиона человек попросили о доступе к своим досье после выхода закона, открывшего архивы "Штази" в декабре 1991 года. "Мы позволяем им вернуть себе часть их украденной биографии", - утверждает Ролан Жан, который сам был оппозиционером в ГДР.

Сюрпризы редко бывают приятными. Томас Хайзе, режиссер из Восточной Германии, узнал, что за ним и его братом годами шпионил один из их закадычных друзей, Миша, с которым они 20 лет бессонными ночами в клубах табачного дыма обсуждали на кухне, как переделать мир, передает автор статьи.

Зато Жильбер Фуриан облегченно вздохнул, удостоверившись в том, что никто из его друзей не доложил в "Штази" о подробностях его личной жизни. По его мнению, "единственной его провинностью было то, что он влюбился в активистку-правозащитницу".

Тем не менее, Фуриан провел два года и два месяца в исправительной тюрьме за то, что опубликовал на Западе брошюру о панк-движении на Востоке, передает журналистка. Главный обвинительный пункт, о котором он узнает, прочитав свое досье 15 лет спустя: изготовление "документов, способных нанести вред интересам ГДР".

"В наши дни в техническом смысле контроль может осуществляться аналогично, однако есть большая разница между систематическими политическими репрессиями при ГДР и предотвращением терроризма сегодня", - поясняет нюансы Кристиан Хирте, государственный секретарь по Восточной Германии. "Наша демократия ведет дебаты по вопросам надзора в открытой манере, совсем иначе обстояло дело в ГДР", - продолжает он.

Все же государство по-прежнему проявляет некую латентную подозрительность в отношении Восточной Германии, пишет автор статьи. Вот и канцлер Ангела Меркель дала поручение Хирте повнимательней отслеживать ситуацию на Востоке, где крайне правые, популисты и противники режима добились неожиданно высоких результатов на последних выборах.