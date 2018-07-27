Чем больше основных свобод достигнуто, тем меньшую привязанность к ним ощущают граждане

В дискуссионной рубрике Le Monde Хлоя Морен, директор международных проектов в Институте социальных исследований Ipsos, на основании исследования, проведенного для НПО Human Rights Watch, рассуждает о том, что самые демократические страны больше всего подвержены популистским отклонениям.

"В конце XX века многие теоретики полагали, что, единожды утвердившись в той или иной стране, демократические принципы - в числе которых гарантия прав человека, существование групп, ограничивающих существующую власть, представительные учреждения - внедрятся, пустят корни, а почувствовавшие "освобождение" граждане не сочтут возможным или желательным какое-либо возвращение назад", - отмечает автор статьи.

"Между тем, вместе с подъемом популизма во многих западных странах, тезис о том, что демократическая консолидация станет неотвратимым процессом, в значительно степени ставится под сомнение", - указывает эксперт.

Ipsos недавно провел для Human Rights Watch обширное исследование на примере граждан 30 стран, посвященное восприятию прав человека и их важности. Данное исследование выявило тревожный парадокс: чем больше, казалось бы, достигнуто прав человека и основных свобод, тем меньше граждане чувствуют себя приобщенными и привязанными к этим основным правам, а значит, тем меньше они мобилизуются, чтобы отстаивать их перед лицом авторитарных искушений, поясняет Морен.

"Так, во Франции всего треть опрошенных граждан считают, что посягательства на основные права представляют собой реальную проблему. Лишь 63% французов полагают, что права человека важны для построения более справедливого общества, и показатель такого восприятия явно ниже по сравнению с такими странами, как Колумбия (91%), Перу (84%), Турция (82%), Чили (81%), Малайзия и Мексика (80%) или Китай (79%) и Россия (76%)", - сообщает автор.

Установлено, что зачастую в европейских странах, в том числе в более молодых демократиях, восприятие личных преимуществ, связанных с наличием прав человека, оказывается наиболее слабым: всего 33% итальянцев думают, что законы, предназначенные для защиты прав человека, "улучшают их жизнь", так же отвечают 29% сербов, 36% немцев, 38% французов, и 41% венгров и испанцев. Зато Великобритания и США имеют более явное восприятие личных преимуществ таких законов (соответственно 59% и 58%), говорится в статье.

"Безразличие, характерное для обществ, обладающих роскошью признания и защиты их прав, судя по всему, утверждается в большинстве европейских стран", - анализирует эксперт.

"Это относится и к Франции, где республика - понимаемая как совокупность ценностей, общих для всех французов, - утратила часть своего смысла в глазах определенной доли общественности. По-видимому, демократия стала неким словом-гибридом, не имеющим для многих особого значения", - указывает Морен.

Более половины французов воспринимают основные свободы прежде всего как "слабость", льготы, которые мы несправедливо предоставляем лицам, которые этого не заслуживают, - в том числе преступникам и террористам, подчеркивает эксперт.

"Ввиду приведенных здесь данных в западных странах существует реальная опасность: возможность победы авторитарного искушения перед лицом спящего или открыто отбрасывающего либеральные и демократические принципы гражданского сознания, которое в первую очередь заботится о том, чтобы защититься от внутренних и внешних угроз, коими в его глазах являются терроризм и миграционное "давление", - подытоживает Морен.