Как Силиконовая долина превратилась в логово шпионов

Открытая деловая культура Силиконовой долины способствовала появлению нового, "мягкого", нетрадиционного шпионажа, основная цель которого - торговые тайны и технологии, пишет журналист Politico Зак Дорфман. Шпионы здесь "во многом являются частью повседневной жизни", сказал автору экс-сотрудник американской разведки.

"По словам многих бывших сотрудников американской разведки, ситуацию осложняет то, что многие иностранные "сборщики" разведданных не являются шпионами в традиционном смысле слова. Они работают не в посольствах или консульствах и могут быть связаны с государственным бизнесом и исследовательским институтом, а не со спецслужбой. Китайские служащие особенно часто уговаривают или вовсе угрозами заставляют работающих или учащихся там граждан Китая (или американских граждан, у которых члены семьи находятся в Китае) передавать им ценную технологическую информацию", - говорится в статье.

"Если мы хотим понять мир, в котором русские и китайцы наращивают темпы своих шпионских игр против США, нам следует обратить внимание на происходящее в Сан-Франциско", - подчеркивает Дорфман.

Усиленный интерес российской разведки к Сан-Франциско восходит к началу холодной войны. Тогда русские в основном собирали информацию о военных объектах. С тех пор российские операции становились смелее, за исключением периода непосредственно после холодной войны.

"Единственный момент, когда все испытали облегчение по поводу России, типа, может все изменилось, был при Горбачеве, - рассказал бывший сотрудник контрразведки Ларэй Куай. - Мы даже повесили большую вывеску "Закрываемся" в участке в Пало-Альто". Но оптимизм быстро угас с избранием Путина в 2000 году, вспоминает Куай. "Россия с тех пор неуклонно наращивала усилия", - сказал он.

Российские шпионы стали все больше фокусироваться на информации о технологиях ценных или потенциально имеющих двойное назначение. Традиционным центром шпионской деятельности было консульство России в Сан-Франциско, закрытое администрацией Трампа в сентябре 2017 года. Но у российской разведки есть и альтернативные пути, отмечается в статье.

По словам бывших сотрудников разведки, один из потенциальных механизмов - это Rusnano USA, единственная американская дочерняя компания "Роснано". Она была основана в 2011 году и расположена рядом со Стэнфордским университетом.

Экс-сотрудник разведки сказал Politico: "Некоторые из мероприятий, в которых участвовала Rusnano USA, связаны не только с получением технологий, но и с внедрением людей в венчурные компании, в развитие таких отношений в Силиконовой долине, которые позволяли бы им запускать свои щупальца повсюду. И Rusnano USA была своего рода механизмом для этого".

По словам бывшего сотрудника разведки, Rusnano интересовалась технологиями как гражданского, так и потенциально военного назначения. Сотрудники американских спецслужб были очень обеспокоены контактами между сотрудниками Rusnano USA и предполагаемыми российскими разведчиками. "Русские рассматривали Rusnano USA как разведывательную платформу, на которой они развертывали свои операции", - сказал собеседник Politico.

Россия использует также старые испытанные методы, сообщает автор: "Сотрудники разведки заподозрили, что российские шпионы вербовали высококлассных проституток из России и Восточной Европы, применяя классический русский метод "медовой ловушки" для получения информации от руководителей технологических и венчурных компаний в Области залива Сан-Франциско (и о них самих)".

Было установлено, что российских разведчиков могли информировать секс-работницы элитных баров и ночных клубов. В их числе - люксовый отель Rosewood Sand Hill, расположенный рядом со многими ведущими технологическими компаниями, и фешенебельный бар Redwood Room в отеле Clift в центре Сан-Франциско, говорится в статье.

По словам бывших разведчиков, в долгосрочной перспективе не меньшую, если не большую угрозу представляет Китай. В том, что касается экономического шпионажа, китайская разведка по сравнению с российской использует более децентрализованную стратегию.

"Китай для достижения своих целей опирается на значительно больший резерв населения и использует корыстных бизнесменов, ярых националистов, студентов, путешественников и так далее", - говорится в статье. Один из бывших разведчиков сравнил подход Китая с "земельной лихорадкой в Оклахоме": это попытка захватить как можно больше запатентованных технологий или интеллектуальной собственности как можно быстрее, через максимально возможное количество каналов.

Хотя львиная доля контрразведывательных ресурсов в Области залива уходит на Китай и Россию, ряд дружественных спецслужб тоже активно действует в Силиконовой долине, продолжает Дорфман. В области экономической разведки "грозой" стала Южная Корея, особенно изощренная в кибершпионаже. Американские чиновники были вынуждены "жестко предупредить" Южную Корею насчет хакерства в США, рассказал бывший сотрудник разведки.

Активен также Израиль. Он использует собранную информацию, чтобы побудить частные израильские фирмы приобретать определенные стартапы или иные технологические компании в Силиконовой долине. В 2000-е аналогичную стратегию использовала французская разведка, сообщает автор.

В американском разведывательном сообществе есть разногласия по поводу того, какой объем ресурсов следует выделять на "мягкий" шпионаж со стороны союзников. Один из бывших высокопоставленных сотрудников разведки отметил: "Я так понимаю, они пытаются извлечь выгоды из экономического шпионажа. Но стоит ли шпионаж со стороны Франции столь больших эмоциональных затрат, учитывая, что замышляют русские?"

Многие случаи экономического шпионажа не только не доходят до судебного разбирательства, но часто и вовсе не регистрируются, сообщает журналист Politico. "Самая большая проблема, с которой мы столкнулись со многими компаниями, это их нежелание доходить до судебного разбирательства, - рассказал бывший агент ФБР Ларэй Куай, вышедший на пенсию в 2006 году. - У них сотрудник продает технологии, скажем, русским или китайцам, и вместо того, чтобы уведомить об этом своих акционеров и инвесторов. Вот, мы поймали парня, или у нас есть информация, и мы хотели бы перейти на следующий уровень, а они не хотят давать делу ход из-за плохого освещения в прессе. Это самая неприятная вещь на свете".