Российская атака на швейцарского прокурора

Ставшая известной в ходе скандала между Россией и Трампом адвокат Наталья Весельницкая хочет устранить швейцарского прокурора, утверждает журналист Tages-Anzeiger Бернхард Оденаль.

Для Весельницкой пришло время идти в наступление, пишет автор. В апреле этого года российский адвокат направила по электронной почте указания двум швейцарским коллегам: старший адвокат должен был действовать "мягко, но настойчиво", молодой - "жестко и агрессивно". Цель: федеральный прокурор Швейцарии Патрик Ламон, ведущий следствие против клиентов российского-швейцарского адвокатского трио. "Мы должны попытаться от него избавиться", - пишет швейцарский адвокат в ответном письме. В переписке говорилось, что газетам нужно подбросить компрометирующий материал. Особенно щекотливая деталь: имеются конкретные доказательства того, что попытка атаки на Ламона была согласована с Генеральной прокуратурой в Москве - то есть с тем учреждением, которое вообще-то должно было сотрудничать со швейцарской прокуратурой, отмечает журналист.

То, что Весельницкая поддерживает отношения с российской Генпрокуратурой, далеко выходящие за рамки стандартных, следует из взломанной электронной переписки, оказавшейся в распоряжении учрежденного Михаилом Ходорковским центра "Досье" и предоставленной в рамках сотрудничества изданию.

Причиной атаки Весельницкой на швейцарского прокурора являются клиенты адвоката: кипрские компании и их российские владельцы, которые, как предполагается, замешаны в масштабных налоговых махинациях. В свое время 230 млн долларов были украдены из российского бюджета путем выставления поддельных счетов, напоминает Оденаль. Разоблачитель мошенничества Сергей Магнитский был арестован и умер в московской тюрьме в 2009 году.

Часть этих российских миллионов была переведена и на швейцарские счета, говорится далее. После заявления инвестора Уильяма Браудера, инициировавшего принятие в США "Закона Магнитского", федеральная прокуратура Швейцарии заморозила в 2012 году 18 млн долларов, из которых 7,6 млн долларов принадлежат клиентам Весельницкой, сообщает издание.

Теперь за эти деньги ведется борьба, в том числе и московскими властями, пишет Оденаль. В июне 2015 года Генпрокуратура РФ обратилась к Швейцарии с запросом об оказании правовой помощи, желая ознакомиться с документами по делу Магнитского и, очевидно, снять вину с клиентов Весельницкой.

Во взломанной переписке издание обнаружило: за пять дней до обращения России к Швейцарии российская прокуратура получила письмо с тезисами от Натальи Весельницкой. Его содержание почти идентично документу с просьбой об оказании правовой помощи, отправленному позднее в Швейцарию. "При составлении запроса об оказании правовой помощи прокурору помогает адвокат, причастный к делу, - в Швейцарии такое было бы невозможно, - подчеркивает Оденаль. - А в России? Генпрокуратура не реагирует на запросы Tagesanzeiger. Весельницкая также не комментирует ситуацию, ссылаясь на "тайну следствия".

Журналист продолжает: "Так как ни вмешательство Генпрокуратуры, ни попытки заключить мировое соглашение не помогли Весельницкой высвободить замороженные деньги, адвокат поменяла свою тактику. Уже имея в своем распоряжении одного адвоката в Цюрихе, Весельницкая связалась в начале 2018 года с влиятельным адвокатом из Женевы Пьерром Шифферли".

Судя по взломанной переписке, в апреле 2018 года Весельницкая призывала своих коллег к действиям против прокурора Патрика Ламона. "Я жду от вас план наступления", - говорится в одном из писем. Адвокаты откопали досье 15-летней давности, в котором экспертами по уголовному праву остро критикуется работа Ламона. Для Весельницкой документ, содержащий 90 страниц, был даже переведен на русский, замечает автор.

Оба адвоката отказались предоставлять изданию комментарии, ссылаясь на адвокатскую тайну, сообщает Оденаль.