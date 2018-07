27 июля 2018 г. Том Уиппл | The Times Ну и ну: головной мозг мужчин "заточен" под половую распущенность "В результате научного исследования выяснилось, что моногамия влечет за собой снижение сексуальной удовлетворенности у мужей, но не у жен" - пишет журналист The Times Том Уиппл. Статья основана на публикации американского ученого Чиэня Лю из Вагнеровского колледжа (Нью-Йорк) в журнале Evolutionary Behavioural Science. Лю опросил 1,5 тыс. мужчин и женщин, состоящих в браке, об уровне наслаждения от физической близости с их супругами, а затем сопоставил результаты опроса с данными о том, сколько лет эти люди прожили вместе. "Возможно, в рамках стратегии размножения мужчины эволюционировали в сторону повышенной половой распущенности, - сказал Лю. - У женщины, поскольку она может произвести на свет ограниченное число детей, стратегия другая - найти хорошего мужчину и удержать его". Издание приводит подробности: "Если в начале супружеской жизни мужчина говорит, что интимная жизнь доставляет ему "чрезвычайно большое наслаждение", на следующий год, с вероятностью 3%, он пересмотрит оценку до "очень большое наслаждение" или еще более снизит. Далее снижение оценок примерно с таким коэффициентом продолжается все время, пока мужчина состоит в этом браке". Источник: The Times